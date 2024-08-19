消委會．運動鞋易爛｜防水鞋著5次後入水　越野跑鞋著1次甩膠屑

消費者委員會分享幾個關於運動鞋爛得快的個案，有市民的新運動鞋穿了一次就褪色，但品牌拒絕退換，亦有市民表示防水運動鞋穿幾次便入水，換新鞋後亦有入水問題，獲專門店退款80%。此外，消委會提醒市民，若果長時間閒置運動鞋，可能影響鞋子的耐用程度，故此不宜過量購買運動鞋。



疫情期間，很多市民都喜歡行山。（資料圖片）

消委會表示有時接獲關於運動鞋的投訴，分享了3宗相關個案。在這3宗個案中，消費者認為運動鞋在穿著不多的情況下易爛，與商戶交涉後得不到滿意結果，故向消委會求助，有商戶最終願意大幅度退款或提供折扣，也有商戶拒絕退換要求。

有個案指，消費者買了具防水功能的運動鞋，但穿了5次就入水，換新一對後仍有入水問題。（資料圖片）

有消費者以1170港元從一間專門店購入一對具備防水功能的運動鞋，在10個月內穿著5次，便發現運動鞋入水。專門店檢查後確認運動鞋有入水，為消費者更換同款的全新運動鞋。兩個月後，消費者發現新鞋亦有入水問題，專門店將該運動鞋送廠檢查，沒有發現入水，但消費者取回運動鞋時發現，鞋的內側膠邊有剝離狀況。消費者向專門店投訴，對方拒絕跟進，表示不在保養範圍內。經消委會介入後，專門店同意退款80%，即935元。

有消費者表示買了一對越野跑鞋，穿一次後就發現有膠屑掉落。（資料圖片）

另有消費者從運動用品連鎖店以1500港元購入一對越野跑鞋，5天後第一次試穿跑山15公里，發現鞋跟有膠屑掉落，影響外觀。消費者擔心越野跑鞋品質有問題，要求退換，但代理商檢查後認為膠屑掉落不影響功能，拒絕退換。經消委會介入，代理向該消費者提供半價購買同品牌新鞋的優惠。

還有一位消費者以750港元購買了一對藍、白色連動鞋，穿了一次便發現褪色，白色鞋邊及鞋帶都染上藍色，而穿著當日是沒有下雨的。經消委會介入後，該品牌拒絕退換，品牌解釋運動鞋折舊及自然損耗乃正常現象，檢測亦無法確認損耗的確實原因，但儲存及使用的環境因素、用家穿著之頻密度及保養習慣等對運動鞋的折舊或損耗程度都有直接影響。

消委會提醒，太耐不穿運動鞋會令物料老化，較易「甩底」。（資料圖片）

消委會提醒消費者，購買運動鞋前要先了解鞋的設計及功能，買之前亦應試穿，確定尺寸合適以及穿著體驗符合預期。消費者在實體店買鞋或網購收貨時，應盡快檢查運動鞋有沒有問題，並要妥善保留收據。消費者亦要留意是否可以退貨，有時優惠或折扣貨品或另設條款。

消委會提到曾接獲投訴，運動鞋閒置太多時間會容易「甩底」，所以提醒消費者不宜過量購買，避免鞋子因長時間閒置以致老化破損。