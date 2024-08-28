私隱專員專訪｜深偽騙案增慎視像通話　AI假資訊「專員係陳茂波」

AI人工智能逐漸普及，深偽技術（Deep Fake）成為詐騙工具。私隱專員鍾麗玲早前拍宣傳片用AI「一秒變臉」，希望提高市民警覺。鍾麗玲接受《香港01》專訪時指，「不法份子攞到你張相，攞到你嘅聲音，就可以假扮到你」，提醒切勿接聽不明來歷的視像電話。



AI聊天機械器人於各行各業應用，鍾麗玲呼籲打工仔切勿於聊天室輸入個人及客戶資料，同時不能盡信AI提供的資訊，她分享說：「問一問聊天機械人，香港私隱專員係邊個，佢居然會講陳茂波。」



私隱專員鍾麗玲指AI技術越趨成熟，詐騙成本降低，「幾十元美金，可能你已經買到一個軟件。」（夏家朗攝）

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親拍片試變臉「波姐」：一張相一把聲可扮你

私隱專員鍾麗玲早前親身上陣，拍攝短片一秒變資深藝人馮素波（波姐），希望藉此提醒大眾小心深偽技術詐騙案。

鍾麗玲受訪時指，「我覺得真係好厲害，因為我哋只係用咗3張相、大概20分鐘，就已經整到條片，如果唔同人講係一條生成影片，可能真係以為嗰位係波姐。」

鍾麗玲提醒市民，切勿隨便提供自己的面容或聲檔予陌生人，「依家幾十元美金，可能你已經買到一個深偽技術軟件，如果不法份子攞到你一張照片，或者係攞到你嘅聲音檔案，佢就可以假扮到你」，「如果有一啲不明來歷第三者打嚟同你視像對話，大家都要小心。」

鐘麗玲指「聊天機械人」亦有資料外洩風險。（夏家朗攝）

關注AI聊天機械人洩資料 切勿盡信資訊

AI「聊天機械人」逐漸普及，鍾麗玲亦關注資料外洩風險，她舉例去年3月，有聊天機械人發生大型資料外洩事故，對話的標題、客戶名稱，甚至電郵地址和信用卡的部份號碼都外洩。

她又指，AI不時會蒐集了一些錯誤資訊，再散布出去，她分享說，「問一問聊天機械人，香港私隱專員係邊個，佢居然會講，香港私隱專員是陳茂波，然後括號英文就是Stephen Kai Yi Wong（前私隱專員黃繼兒）。所以大家都唔知道背後演算法係點，畀咗一啲似是而非嘅答案。」

她表示，AI搜集的資訊量龐大，使用時提供的資料都可能加入數據庫，如果有第三者問類似問題就會用這些資料回答，因此打工仔使用時要特別小心，「敏感或機密資料唔好隨隨便便提供畀聊天機械人，因為你一提供，就會成為訓練數據一部份。」

私隱專員公署於今年6月推出人工智能（AI）個人資料保障模範框架，給予公私營機構四步指引，包括制定AI策略及管治、進行風險評估及人為監督、實施系統及與持分者溝通，鍾麗玲指框架不是留於原則性，希望可以令企業因應它們的業務範疇採用並實施，「用AI系統時，公司是需要有人問責的」。

鍾麗玲指套取市民個人資料作詐騙案有上升趨勢，今年首7個月接獲686宗，較去年同期上升86%。（夏家朗攝）

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首7月686市民求助升86% 關注暗網販賣資料

近年資料外洩衍生不少騙案，今年首7個月，私隱署接獲686宗市民求助，懷疑被套取資料用作詐騙，較去年同期上升86%。鍾麗玲指出，有時市民收到疑似詐騙電話，「來電者可以講到佢嘅名或其他個人資料」。

究竟騙徒是如何掌握我們的資料？鍾麗玲表示，留意到有暗網出現詐騙供應鏈，「有啲個人資料喺暗網已大規模地被人販賣，從而被騙徒用來詐騙。」她又指，在數碼年代使用社交媒體在所難免，「我亦都完全明白大家有呢個需要，喺社交媒體同其他朋友溝通，或者分享一啲開心事，但留意唔好提供太多個人資料。」

個人資料私隱專員公署（夏家朗攝）

自稱沒開社交帳戶 提醒市民注意官員名稱fb

鍾麗玲笑稱，「我自己就無（社交媒體帳戶），市民可以注意一下，因為依家有好多騙徒，都是用一啲名人或政府官員、專員個名嚟開Facebook呃人」，尤其大家經常見到的「司局長投資」，「係唔係真係咁好回報、超乎想像咁好，大家都要想想，高官會唔會真係出嚟推銷一個投資計劃，呢個大家都要諗諗。」

外界常說，港人重視個人私隱，除非有着數在面前，尤其近年有不少平台，登記資料換取優惠。鍾麗玲提醒市民要三思，不要為了商家的優惠折扣而登記太多平台，考慮清楚實際使用次數，登記時給予最少量個人資料， 「譬如原來你一年先去一次嗰個商場，係唔係需要立刻登記呢？」不過，她相信市民保障私隱意識有所提高，「其實香港人係好精明，反應亦都很快。」