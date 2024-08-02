Deepfake騙案｜騙案手法層出不窮，稍有不慎真的很容易中伏。最近私隱專員公署上載了一條影片，由個人資料私隱專員鍾麗玲親自向公眾展示，利用「 Deepfake」深度偽造技術換臉行騙手法，輕鬆秒變藝員馮素波樣貌！私隱專員公署期望影片能讓市民了解到騙徒如何利用 Deepfake 技術，去騙取金錢及／或個人資料。



私隱專員公署指出，騙徒的手法日益多樣化，其中一種新興的手法是利用人工智能技術生成的 Deepfake 影片。這種技術能夠逼真地模仿人臉，使受害者難以辨別真假，以為是真正的親友聯絡，從而更被騙。

為了避免落入騙徒的陷阱，私隱專員公署提出了6個防騙建議：

1）提高警覺：不要隨意向他人披露個人資料，也不要點擊或掃描可疑的超連結和二維碼，避免登入可疑網站。



2）留意帳戶及簽帳紀錄：定期查看網上銀行個人帳戶，注意是否有不尋常的登入紀錄或未授權的轉帳和簽帳。這樣可以及早發現異常活動，並採取必要的措施保護自己的財務安全。



3）保護密碼：經常更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能。如果有可能，切勿向任何人透露帳戶密碼，保持密碼的安全性。



4）精明使用社交媒體及即時通訊軟件：盡量減少在社交媒體平台和即時通訊軟件上分享生物辨識資料，例如個人的正面照片和影片。同時，檢視並調整這些平台的預設保安和私隱設定，以加強個人資料的保護。



5）核實來電者身分：即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，如果對其身份有懷疑，應該先通過其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽，避免被騙。



6）防騙資訊：密切關注私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊的親友（尤其是長者和青少年）分享這些資訊，提升他們的防騙意識。



早前 Elon Musk 也遭惡意Deepfake

從私隱專員公署上載的影片可見，利用 Deepfake 技術可以實時換取不同的面貌，因此就算進行視像通話，也不應輕易相信。面對一些來源可疑的來電或訊息時，也應保持冷靜，從各方面去分辨真假，以免跌入騙徒的陷阱。

資料來源：私隱專員公署

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資料來源：私隱專員公署