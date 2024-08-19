巴黎奧運港隊巡遊｜消息：江旻憓何詩蓓參加　張家朗不在港缺席

劍后江旻憓及「世一劍神」張家朗在巴黎奧運為港各奪得一面金牌，而「香港飛魚」何詩蓓也獲得兩面銅牌，刷新香港奪牌新紀錄。政府及港協暨奧委會將在本周三（21日）與運動員代表團成員舉行巴士巡遊，與民同慶。據悉，家朗因身在外地將會缺席，而江旻憓及何詩蓓確認將會參加，屆時市民可在五個地點，與她們及其他運動員見面揮手，送上恭賀。



▼8月1日 奧運金牌江旻憓凱旋返港▼



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香港運動員在2024巴黎奧運會奪2金2銅，創史上最佳全記錄取得歷史佳績，康樂及文化事務署今日公布，政府與港協暨奧委會將於周三星期三舉行巴士巡遊及返港歡迎儀式，慶祝香港代表團在巴黎奧運凱旋返港，並與市民分享他們獲取歷史性佳績的喜悅。

8月21日巴黎奧運香港運動員代表團巴士巡遊路線。(政府新聞處圖片）

巴士將在上午10時15分由沙田香港體育學院開出，途經大圍港鐵站、駛至尖沙咀鐘樓、經海底隧道轉至中環天星碼頭，以添馬公園為終點。運動員抵達添馬公園後將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

巴士巡遊全程約90分鐘，康文署指巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭：

．上午10時15分，由沙田香港體育學院開出

．約上午10時30分，途經大圍港鐵站

．約上午11時，抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中

．約上午11時35分，經過中環天星碼頭

．約上午11時45分，抵達終點添馬公園

▼8月6日 何詩蓓奧運奪兩銅回港▼



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康文署已向參加的運動員發出邀請，據了解，奪得女子重劍個人賽中金牌的江旻憓及獲得200米自由式銅牌及100米自由式銅牌的何詩蓓將會出席。男子花劍金牌得主張家朗因身在外地，當日未能參加巴士巡遊。

▼8月2日 奧運金牌張家朗凱旋返港▼



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政府當日下午3時將在政府總部舉行返港歡迎儀式，行政長官李家超、港協暨奧委會會長霍震霆、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、巴黎2024奧運會中國香港代表團團長施文信、康樂及文化事務署署長劉明光和體育專員黃德森將會出席儀式。

李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）

盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）