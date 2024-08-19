巴黎奧運｜香港運動員周三早上巴士巡遊　政府列三大觀賞地點

港府公布，早前出戰巴黎奧運的香港運動員將會在周三（21日）參與巴士巡遊，接受市民祝賀，並列出三大「最佳觀賞位置」。



政府新聞網公布，會在周三上午安排香港代表團成員，包括運動員、教練及其他代表團成員，乘搭兩架開篷巴士，由沙田出發前往添馬公園，沿途接受市民祝賀。運動員抵達終點添馬公園後，會與學生交流，分享參加奧運的經驗。

香港代表團在奧運乘坐遊船參加開幕禮。（Reuters）

政府指，巴士巡遊的最佳觀賞地點有三個，分別為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓及中環天星碼頭，出發及抵達各地點的預計時間如下：

上午10:15 由沙田香港體育學院開出

上午10:30 途經大圍港鐵站

上午11:00 抵達尖沙咀鐘樓

上午11:35 途經中環天星碼頭

上午11:45 抵達終點添馬公園

2021年東京奧運後，港將亦有參與巡遊活動。（資料圖片／張浩維攝）

巡遊後，行政長官李家超會在禮賓府設午宴，「表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力」，之後港將會再出席政府及港協暨奧委會安排的返港歡迎儀式。