巴黎奧運｜香港運動員周三早上巴士巡遊 政府列三大觀賞地點
撰文：高詩琦
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港府公布，早前出戰巴黎奧運的香港運動員將會在周三（21日）參與巴士巡遊，接受市民祝賀，並列出三大「最佳觀賞位置」。
政府新聞網公布，會在周三上午安排香港代表團成員，包括運動員、教練及其他代表團成員，乘搭兩架開篷巴士，由沙田出發前往添馬公園，沿途接受市民祝賀。運動員抵達終點添馬公園後，會與學生交流，分享參加奧運的經驗。
政府指，巴士巡遊的最佳觀賞地點有三個，分別為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓及中環天星碼頭，出發及抵達各地點的預計時間如下：
上午10:15 由沙田香港體育學院開出
上午10:30 途經大圍港鐵站
上午11:00 抵達尖沙咀鐘樓
上午11:35 途經中環天星碼頭
上午11:45 抵達終點添馬公園
巡遊後，行政長官李家超會在禮賓府設午宴，「表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力」，之後港將會再出席政府及港協暨奧委會安排的返港歡迎儀式。
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