巴黎奧運｜港隊周三上午巴士巡遊 經大圍站、天星碼頭、添馬公園
撰文：余月明
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香港運動員在2024巴黎奧運會奪2金2銅，創史上最佳全記錄取得歷史佳績，特區政府及港協暨奧委會將在本周三（21日）將與運動員代表團成員參與巴士巡遊。巴士將在上午10時15分由沙田香港體育學院開出，以添馬公園為終點，巿民可在沿途送上祝賀。
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港府與港協暨奧委會將在本周三（21日）上午安排代表團成員參與巴士巡遊。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。
巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭
．上午10時15分，由沙田香港體育學院開出
．約上午10時30分，途經大圍港鐵站
．約上午11時，抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中
．約上午11時35分，經過中環天星碼頭
．約上午11時45分，抵達終點添馬公園
▼2021年 東京奧運 港隊運動員乘巴士巡遊▼
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行政長官及後將在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力；運動員會出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。
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