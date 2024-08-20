8小販管理主任涉面試優惠應徵者　一人認製名單列誰是「自己人」

食環署8名小販管理主任，涉嫌在署方招聘時串謀優待36名「自己人」，被控串謀行為失當罪，案件今(20日)在區域法院審理，其中一名當協調工作的被告認罪，其承認案情指多名被告會把需要「關照」的應徵者資料交給他，有些並表示：「麻煩射住」等，他把資料製成名單列出那些是「自己人」後再發給其他被告。案情又指，認罪被告事後在與其中一名有提供名單的被告對話提到，其中兩名「自己人」分數低，若非受關照未必受聘。



庭上透露，認罪被告將在7名不認罪被告的審訊中作供，其案件押後至9月4日再訊。控方將於明天讀出7名被告受審被告的開案陳詞。

第八浩陳江松(右, 用手遮面者)。(朱棨新攝)

被告均為小販管理主任 首被告認罪

8 名被告：羅世華（61歲）、李達釗（62歲）、戴焯輝（60歲）、易錦添（62歲）、麥偉忠（60歲）、鄧永平（65歲）、黃偉雄（60歲）及陳江松（65歲），首被告、第五被告和第七被告案發時為署理首席小販管理主任，餘下5名被告為首席小販管理主任，首被告羅世華認罪，其餘7人將接受審訊。

曾傳閱面試時間表優待一些應徵者

8名被告同被控一項串謀公職人員行為失當罪，指他們於 2019 年7月11日至8月20期間，在香港與其他人士串謀，使各被告及上述招聘遴選小組其他成員，身為食物環境衞生署職員，在擔任公職期間，無合理辯解，故意作出失當行為，即傳閱某些將會出席招聘遴選面試應徵者的面試時間表，使他們得以優待該些應徵者，以致未有完全遵從政府訂立的公務員聘任政策的原則招聘。

首7被告是遴選委員會成員

首被告承認的案情指，食環署於2019年2月就助理小販管理主任進行招聘，收到5000份申請書。食環署於面試日設立4、5個遴選委員會，首7名被告獲派加入遴選委員會，他們都未有向署方申報利益衝突。

首被告製名單後發給各被告

部份應徵者或其親友向8名被告發送WhatsApp訊息，包括應徵者的姓名、面試日期和時間，各被告會把資料轉發資料予首被告，首被告根據資料製作有該些資料的名單，再給第二至第七被告，並在訊息表示「自己人」。除第六被告外，有6名被告向首被告發送2至9名應徵者的資料，其中第三被告並在訊息表示「幫忙幫忙」、「麻煩射住」、「幫手關照住」。

對話曾提兩應徵者無人事已肥咗

此外，首被告在面試後向第三被告稱：「今日果兩個OK但低分」，第三被告則回應：「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。第八被告則在發送資料時表示：「2個都是自己友，幫幫忙」，首被告回覆表示：「OK」的表情符號。

首被告警誡下認是協調人

首被告於同年8月20日被捕，他在警誡下承認是協調人，編製11份名單，傳送給遴選委員會成員。他相信成員可能對一些應徵者「秤先啲」，或向原本不合格的應徵者給予合格的分數。

食環署宣布該次面試無效

案情續指，8名被告在案中共優待36名應徵者。由於涉及串謀勾當，食環署宣布面試無效，同年11月進行另一輪遴選面試。

案件編號：DCCC 1055/2022