食環署請小販管理隊月薪達30K！要考體能測執法能力+3大入職要求

【政府工/ 公務員/ 食環署/ 求職招聘】食環署請助理小販管理主任，負責在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況。申請人無需持有大學學位，月薪達30K！



食環署助理小販管理主任是公務員職位，起薪點由每月$21,875至頂薪$30,990。主要職務是執行小販管理職務，包括作出拘捕、扣押和處置檢獲物品及小販擺賣工具。入職無需學位，在DSE或會考五科考獲2級同等或以上成績，具備兩年工作經驗，並通過一項有關的體能測驗即可。

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入職要求

【1】(i)在DSE或會考三科獲得2/E級同等或以上成績，或具同等學歷；並在取得有關學歷後，具備三年工作經驗；或(ii)在DSE或會考五科獲得2/E級同等或以上成績，並在取得有關學歷後，具備兩年工作經驗

【2】符合語文能力要求，即在DSE或會考中英文科考獲2級或以上成績，或具同等成績

【3】通過一項有關的體能測驗，以評估申請人在執行執法職務方面的體能

【4】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

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職責

【1】執行小販管理職務，包括作出拘捕、扣押和處置檢獲物品及小販擺賣工具、掃蕩小販、進行小販規管、重整及遷置工作、進行小販調查、出庭作供、擬備文件及記錄、在小販管理行動中督導一級工人、操作無線電器材，以及在分區／小販管理特遣隊控制中心、檢獲物品貯存室及小販處理中心值勤等

【2】在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況

【3】執行阻遏亂拋垃圾的職務，包括發出定額罰款通知書／表格1A

【4】執行與店鋪非法擴展營業範圍有關的職務

【5】執行訓練職務

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薪金及聘用條件

月薪：$21,875-$30,990

聘用條件：按公務員試用條款受聘三年，其後或可獲考慮長期聘用。

申請方法

【1】經互聯網遞交申請

【2】郵寄/親身遞交（地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組）

食環署助理小販管理主任職位截止申請日期為2022年10月14日（五）晚上11時59分，有興趣的大家記住要儘快申請啦！

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