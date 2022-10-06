食環署八名首席小販管理主任涉優待36名應徵者　遭廉署落案起訴

廉政公署今日（6日）落案起訴一名現任及七名時任食環署首席小販管理主任公職人員行為失當，控告他們涉嫌在「2019年助理小販管理主任招聘」中，未有遵從政府公務員聘任政策而優待某些應徵者。



案情指相關招聘接獲逾5,000份求職申請，被告涉嫌傳閱某些將會出席遴選面試的應徵者的面試時間表，使他們得以優待該批應徵者，未有完全遵從政府的公務員聘任政策。廉署調查顯示，共36名應徵者涉嫌獲優待，而部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。



廉政公署今日(5日)落案起訴三名PCCW前職員，涉嫌不誠實取用電腦，以及索取及接受賄款，以披露4,700名客戶資訊。（資料圖片）

廉署表示，八名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及七名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘七人案發後已相繼退休。八人同被控一項串謀公職人員行為失當，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。各被告已獲廉署准予保釋，下周一（10日）將在東區裁判法院應訊。

案情指食環署於2019年2月舉行「2019年助理小販管理主任招聘」，接獲逾5,000份求職申請。當中約2,100名應徵者獲安排於2019年7月及8月參加遴選面試。廉署指。被告涉嫌在他們之間傳閱某些將會出席遴選面試的應徵者的面試時間表，使他們得以優待該等應徵者，未有完全遵從政府的公務員聘任政策。

食環署食物安全中心表示，收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。（資料圖片）

有應徵者或其親友涉將面試時間表轉發予食環

廉署調查發現，有應徵者或其親友把他們的面試時間表轉發予食環署人員，包括上述被告。調查顯示共36名應徵者涉嫌獲優待，而部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。為確保「2019年助理小販管理主任招聘」公平進行，食環署已將2019年7月至8月遴選面試的結果作廢，並安排應徵者於2019年11月參加另一輪遴選面試。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴八名被告。廉署發言人強調，公務員招聘須按公開公平原則進行，參與統籌招聘事宜的政府人員，務必恪守及遵照既定政策及指引，以確保遴選過程公正，絕不可以作出任何濫用職權、破壞機制的失當行為。