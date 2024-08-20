「國優計劃」內地師訓生可留本地任教　最快25/26學年入讀

國家教育部推出的第二輪「國優計劃」試點學校，首度加入兩間本地大學，獲選拔參加計劃的研究生將獲培訓為中小學老師。中大回覆查詢表示，中大教育學院與深圳分校合作， 計劃開設為期兩年、專為國優計劃而設的碩士學位課程，最快年底接受申請，畢業生將可獲豁免考試，直接申請內地教師資格。



教育局覆查詢指，透過「國優計劃」赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地學生，達到課程要求及完成實習後，原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷。



中大教育學院與深圳分校合作， 計劃開設為期兩年、專為國優計劃而設的碩士學位課程。(資料圖片)

中大指，專為「國優計劃」而設的碩士學位課程，預計於2024年底或2025年初，開始接受2025-26年度的入學申請。 學生將在本港的中大校園及深圳校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校做教學實習。成功完成課程後，畢業生將可獲豁免考試，直接申請內地教師資格。至於課程名額有多少、課程是否等同本港師訓資歷，中大則未有回應。

教育局回覆查詢表示，透過「國優計劃」赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地學生，達到課程要求及完成實習後，原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷。

局方指，據了解，兩所大學將按其遴選標準，擇優錄取合適的學生，預計首批學生將於2025/26學年入讀。對於兩所本地大學獲教育部納入「國優計劃」院校名單，教育局表示歡迎，並會支持兩所大學配合計劃，為國家及香港培育教育專業人才。

《香港01》亦向港大查詢相關課程名額、內容詳情，正候回覆。

國家教育部今日（20日）公布，用於培養科學科研究生成為中小學教師的「國家優秀中小學教師培育計劃」（國優計劃），第二輪試點學校將包括香港大學與香港中文大學，為首次有香港的大學納入計劃。教育部鼓勵「國優計劃」下到港的內地研究生，可留在香港任教；而香港兩間大學的研究生，則支持其免試到內地任教。