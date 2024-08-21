市民不滿舊式公屋9月起須封走廊氣窗　專家稱具消防安全需要

有舊式公屋住戶指，收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死，引起部份居民不滿。有市民指封窗將影響單位空氣流通，對無安裝冷氣的長者影響最大。但消防專家表示，有關措施具有必要性。



▼封窗前後對比圖▼



長者未必安裝冷氣 市民倡豁免確保空氣流通

TVB節目《東張西望》周二（20日）播出許小姐的投訴，她指母親居住的富山村最新貼出通告，稱基於消防條例需加裝防煙門，以及於9月起圍封所有單位的走廊氣窗。

許小姐表示，很多長者依靠氣窗通風，部份老人家吹冷氣後或感不適，家中並沒有安裝冷氣機，封窗恐令室內空氣難以流通。 許小姐認為，該規定應讓長者獲得豁免。

失火後毒煙容易飄散 封窗後具半小時抗火性

《東張西望》指出，《消防安全條例）於2007年已經生效，質疑房屋署為何於現時才下令圍封氣窗。

據前消防學校校長徐漢榮稱，多年來的經驗及教訓，以及相關研究顯示，有必要提升防火規則。由於氣窗沒有抗火性，假如有單位失火，毒煙很易飄散到其毗鄰家中，危及住戶安全。

前消防學校校長徐漢榮解釋封氣窗具消防安全需要。（《東張西望》截圖）

封窗後有半小時的抗火性，起碼能阻擋濃煙及大火約半小時。對於有市民建議部份住戶豁免，徐漢榮指未封窗的單位一旦不幸失火，將會令濃煙飄散到走廊及其他單位，影響他人安全並阻礙逃生。