爆儲水式熱水爐｜黃大仙上邨現場曝光　熱水爐置雪櫃旁　氣窗飛脫

黃大仙上邨一名獨居老翁，周二（7日）下午1時半在啟善樓寓所在廚房洗碗時，廚房內的儲水式電熱水爐，疑因機件故障爆炸。現場所見，熱水爐置在相信是廚房的地方，旁邊有一部雪櫃，雪櫃上有清潔劑、洗潔精等物品；一張刀攝在熱水爐近喉管位置，一個氣窗飛脫剩下空洞。鄰居指昨日聞爆炸聲，僅知事主搬入獨居上址數年。



事發於昨日（7日）下午1時半，黃大仙上邨啟善樓一單位，發生熱水爐爆炸事件。屋內一名79歲姓陳老翁在廚房洗碗時，廚房內一儲水式電熱水爐，疑因機件故障，而發生爆炸。陳伯走避不及，背部燒傷。肇事單位附近的鄰居亦被爆炸聲波及，48歲姓李居於上一層的女街坊受驚不適，兩人一同送往伊利沙伯醫院治理，現場無須疏散。

據悉，肇事單位熱水爐使用超過15年，懷疑事件因機件老化所致。現場所見，熱水爐置在相信是廚房的地方，現時只剩下底座及喉管。一張刀攝在熱水爐近喉管位置，旁邊有一部雪櫃，雪櫃上有清潔劑、洗潔精等物品。一個氣窗飛脫剩下空洞。鄰居指昨日聞爆炸，僅知事主搬入獨居上址數年。而網上圖片亦可見，肇事單位玻璃窗盡碎，部分鋁窗飛脫出街外，窗框亦嚴重彎曲。

機電工程署在意外後表示得悉有關事故後，已即時派員到現場協助相關部門進行調查，初步懷疑涉及一個花灑儲水式電熱水器部件故障所致。署方現正進一步調查事故的成因，並會根據《電力條例》作出跟進行動。署方建議市民應定期安排合資格的技師檢查及維修電熱水器。

根據機電署網頁上列明電熱水器安全指引，安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊的持牌水喉匠進行工程。使用電熱水器後，應該把電熱水器的電源關掉使用後，把電熱水器的電源關掉。若使用電熱水器時有異常情況，例如跳掣，應立刻停止使用。

▼熱水爐爆炸事件簿▼



熱水爐爆炸事故時有發生，2018年9月，紅磡分區警署一部設於11樓男洗手間內的儲水式電熱水爐發生爆炸，爆炸威力極為驚人，廁所毀於一旦，瓦礫堆疊、磚牆倒塌、喉管爆裂，窗框、抽氣扇等被炸飛至數十米外的行人路，幸無人受傷。

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2016年10月，元朗大井圍一間村屋一部儲水式電熱水爐突然發生爆炸，產生強大氣流，震毀浴室木門及窗框，廚房及客廳的玻璃門同被震碎，幸亦沒有人受傷。

2010年2月，觀塘瑞寧樓一個單位內，一部出廠17年的的電熱水爐疑恆溫器失靈，但戶主忘記關電掣，結果在開爐6小時後發生爆炸，單位三幅牆倒塌，全屋家具盡毀。意外中戶主嘴部被碎片擊傷。