巴黎奧運港隊巡遊｜尖沙咀塞滿人　江旻憓粉絲呼喊：不要再哭鼻子

政府及港協暨奧委會今日（21日）與2024巴黎奧運運動員代表團成員舉行巴士巡遊。有上百名市民提早30分鐘至一小時，在尖沙咀鐘樓對開迴旋處行人路上等候，儘管有微雨，但市民的熱情並無減卻。



新來港的孫先生10時多已到，他表示今日的行程就是「追星」，稍後會再到添馬公園等候代表團成員。孫先生看到偶像「微笑劍后」江旻憓後，向對方揮手並大喊「江旻憓加油！」，他又說希望江旻憓「不要再哭鼻子了」。



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巴士將在上午10時15分由沙田香港體育學院開出，途經大圍港鐵站、駛至尖沙咀鐘樓、經海底隧道轉至中環天星碼頭，以添馬公園為終點。

今早10時左右，陸續有市民來到鐘樓附近等候巡遊巴士。由於天雨關係，市民大多逗留在碼頭外有蓋位置。幸好10半左右雨勢轉弱，不少市民改為在露天位置撐傘等候，或到附近較高位置準備迎接代表團成員。

內地人特地從深圳來港 為一睹香港運動員

7歲的張小朋友指今日專程來看金牌運動員，而他最想見到的是劍后江旻憓。8歲的江小朋友就和表姊妹特地早一小時到場，她們的偶像同是江旻憓，又表示將來亦想成為運動員，其中一位曾小朋友現時亦有學習劍擊。

孫先生看到偶像「微笑劍后」江旻憓後，向對方揮手並大喊「江旻憓加油！」，他又說希望江旻憓「不要再哭鼻子了」。（吳美松攝）

張先生數星期前從美國回港，他表示想不到香港能在奧運拿到如此佳績，「因為香港一個咁細嘅地方」。

兩輛巡遊巴士11時左右到達尖沙咀鐘樓，此前在場市民已在行人路上列隊等候。一見運動員，現場不斷傳出歡呼聲，有市民向運動員大喊「加油」等打氣、支持口號，而在巴士上層的運動員亦站起來，向市民揮舞區旗及揮手。

許先生特地從深圳來港，就為一睹香港運動員神采。（吳美松攝）

短暫停留後，巴士緩緩駛往下一站，大批市民隨即跟着巴士移動，期望見運動員多一面。許先生特地從深圳來港，就為一睹香港運動員神采。他表示雖然今天與運動員的互動比較少，但亦不枉此行，希望香港運動員未來可到內地交流。