巴黎奧運港隊巡遊｜開篷巴經新界港九 市民沿途祝賀喊多謝與加油
撰文：郭梓謙 吳美松 吳綽詩
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香港隊於巴黎奧運摘兩面金牌及兩面銅牌佳績，政府及港協暨奧委會今日（21日）與運動員代表團成員舉行巴士巡遊，與民同慶。金牌得主、「微笑劍后」江旻憓與兩面銅牌得主「女飛魚」何詩蓓會出席。巴士今早10時15分於沙田香港體育學院起步，料途經尖沙咀後約早上11時45分抵達金鐘添馬艦公園終站站。
▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼
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▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊▼
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【10：45】巴士經過彌敦道，途經旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、柏麗大道等，眾運動員亦不時向彌敦道兩旁的地舖職員、馬路上行人、巴士站候車市民揮手互動，不少市民拿起手機拍攝。
【10：40】開篷巴從大圍駛向尖沙咀，途經青沙公路時風雨大，不少運動員在車上要低頭或用手擋風。有觀看《香港01》直播的市民留言稱：陰公，咁大風，唔可以落下層咩？
【10：20】巴黎奧運港隊巴士在體院出發，江旻憓等在開篷巴士上向兩旁市民揮手 ，市民則尖叫回應，有人高呼：江旻憓唔好退役啊！
▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊抵尖沙咀天星碼頭▼
【09：55】市民曾先生帶同三名女兒到場支持，他說囡囡 有學游水，今日主要想睇何詩蓓 。
【09：45】沙田下起滂沱大雨，有市民在有蓋行人天橋等候健兒！
▼8月1日 奧運金牌江旻憓凱旋返港▼
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巴士巡遊全程約90分鐘，康文署指巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭：
．上午10時15分，由沙田香港體育學院開出
．約上午10時30分，途經大圍港鐵站
．約上午11時，抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中
．約上午11時35分，經過中環天星碼頭
．約上午11時45分，抵達終點添馬公園
▼8月6日 何詩蓓奧運奪兩銅回港▼
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▼8月2日 奧運金牌張家朗凱旋返港▼
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巴黎奧運｜港隊周三上午巴士巡遊 經大圍站、天星碼頭、添馬公園運動員資助｜楊潤雄指體院有配套 不應單看津貼 研增資源運動員資助｜李靜指已有進步 歡迎再加：當年攞完牌都係得一萬蚊運動員薪酬｜體院院長蔡玉坤：零用錢說法是事實 資助不應當薪金巴黎奧運｜26年體操生涯 石偉雄形容如「石仔路」 滿布玻璃碎巴黎奧運｜楊祖賜：港運動員世界級 稱政府投放體育資源方向正確