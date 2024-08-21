巴黎奧運港隊巡遊｜開篷巴經新界港九　市民沿途祝賀喊多謝與加油

香港隊於巴黎奧運摘兩面金牌及兩面銅牌佳績，政府及港協暨奧委會今日（21日）與運動員代表團成員舉行巴士巡遊，與民同慶。金牌得主、「微笑劍后」江旻憓與兩面銅牌得主「女飛魚」何詩蓓會出席。巴士今早10時15分於沙田香港體育學院起步，料途經尖沙咀後約早上11時45分抵達金鐘添馬艦公園終站站。



▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼



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巴黎奧運港隊巴士巡遊今早在沙田體育學院出發。（林遠航攝）

沙田下起滂沱大雨，有市民在有蓋行人天橋等候健兒！（林遠航攝）

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊▼



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【10：45】巴士經過彌敦道，途經旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、柏麗大道等，眾運動員亦不時向彌敦道兩旁的地舖職員、馬路上行人、巴士站候車市民揮手互動，不少市民拿起手機拍攝。

【10：40】開篷巴從大圍駛向尖沙咀，途經青沙公路時風雨大，不少運動員在車上要低頭或用手擋風。有觀看《香港01》直播的市民留言稱：陰公，咁大風，唔可以落下層咩？

【10：20】巴黎奧運港隊巴士在體院出發，江旻憓等在開篷巴士上向兩旁市民揮手 ，市民則尖叫回應，有人高呼：江旻憓唔好退役啊！

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊抵尖沙咀天星碼頭▼



【09：55】市民曾先生帶同三名女兒到場支持，他說囡囡 有學游水，今日主要想睇何詩蓓 。

【09：45】沙田下起滂沱大雨，有市民在有蓋行人天橋等候健兒！

▼8月1日 奧運金牌江旻憓凱旋返港▼



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8月21日巴黎奧運香港運動員代表團巴士巡遊路線。(政府新聞處圖片）

巴士巡遊全程約90分鐘，康文署指巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭：

．上午10時15分，由沙田香港體育學院開出

．約上午10時30分，途經大圍港鐵站

．約上午11時，抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中

．約上午11時35分，經過中環天星碼頭

．約上午11時45分，抵達終點添馬公園

▼8月6日 何詩蓓奧運奪兩銅回港▼



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盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）

伍泰龍出戰奧運時戰衣遭拆爛，受訪時哽咽。（01體育記者袁志浩攝）

▼8月2日 奧運金牌張家朗凱旋返港▼

