巴黎奧運巡遊｜體院外百人冀見江旻憓及何詩蓓　可惜張家朗不出席

香港隊於巴黎奧運摘兩面金牌及兩面銅牌佳績，政府及港協暨奧委會今日（21日）與運動員代表團成員舉行巴士巡遊，與民同慶。金牌得主、「微笑劍后」江旻憓與兩面銅牌得主「女飛魚」何詩蓓會出席。今早約10時，已有100多名市民到沙田體育學院一帶支持，有11歲的學生對張家朗不出席感到可惜，亦有家長指由於女兒正在學習游泳，因此希望能一睹何詩蓓。



巴黎奧運港隊巴士巡遊今早在沙田體育學院出發。（林遠航攝）

沙田體育學院已聚集了10多名市民。（林遠航攝）

雖然今早天公不造美，沙田下起滂沱大雨，不過沙田體育學院已聚集了100多名市民，正準備運動員代表團坐上開篷巴士出發。

其中11歲的Angelina無懼雨水，手持香港區旗到場支持。她表示欣賞所有運動員，尤其是劍擊冠軍張家朗。由於他從落後追至14比14平手，一直沒有放棄。「之後要打三劍都冇氣餒，佢嚟唔到覺得有少少可惜。」

而曾先生亦帶同家人在有蓋行人天橋等候健兒。他表示其中一個女兒正在學習游泳，因此希望能一睹何詩蓓。

巴士巡遊全程約90分鐘，康文署指巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭：

．上午10時15分，由沙田香港體育學院開出

．約上午10時30分，途經大圍港鐵站

．約上午11時，抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中

．約上午11時35分，經過中環天星碼頭

．約上午11時45分，抵達終點添馬公園