巴黎奧運港隊巴士巡遊｜何詩蓓與市民遙距合照　江旻憓「畀心心」

為慶祝港隊在巴黎奧運中取得歷史性佳績，特區政府與港協暨奧委會今（21日）安排港隊代表團舉行巴士巡遊，與市民見面。巡遊巴士於早上十時許由體育學院出發，途經大圍站、尖沙咀碼頭及中環天星碼頭，全程約90分鐘。



▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊▼



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市民冒雨迎接坐在開篷巴士的港隊運動員。(夏家朗攝)

早上十時許，港隊代表團，包括「劍后」江旻憓和何詩蓓等人登上巡遊巴士，體院門外等候多時的市民，於巴士出發後見到運動員現身，隨即歡呼；代表團揮動手中區旗，向市民打招呼回應，市民隨即高喊江旻憓名字，並稱：「唔好退役啊」、「我地好鐘意你㗎」、「洛杉磯繼續打」等。

沿途風勢頗大，坐在開篷巴士上層的江旻憓要束起頭髮，亦見何詩蓓於途中梳理頭髮。巡遊巴士抵達大圍站時，大批市民熱烈歡呼，舉起相機為運動員拍攝留念，又高叫：「何詩蓓I love you」、「加油」等；江旻憓和何詩蓓二人全程面帶笑容與市民揮手。在巴士途經旺角時，有市民特意停下來「打卡」，並與運動員打招呼；市民的打氣與歡呼聲一路上源源不絕。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼



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市民高呼：香港加油、辛苦晒

在尖沙咀街頭，同樣聚集了大批等待的市民為運動員歡呼打氣，何詩蓓其後亦拿出手機拍攝沿途支持者；有人以普通話「您好」向運動員問好，亦有人高叫：「江旻憓你好叻呀」、「香港加油」。巡遊巴士在尖沙咀碼頭附近停下，港隊代表團站在巴士上層向市民打招呼，其中江旻憓更向市民「畀心心」手勢，又點頭回應市民對她的支持。

在梳士巴利道，信和集團一行人站在天橋和附近一段路口，有市民高舉氣球和打氣旗幟為運動員打氣，又指「辛苦晒」。江旻憓和何詩蓓一路上環顧四周，微笑揮手以回應市民的支持。

巴士駛入天星碼頭時，大批市民在天橋上等待，務求在最近距離見到運動員，又高聲歡呼，有市民情緒激動，對運動員高喊：「繼續為香港得獎，攞金牌。」、「運動員回歸真的很興奮」等；又見何詩蓓於車上與地面觀眾「打卡」合照。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊抵尖沙咀天星碼頭▼

