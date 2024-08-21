巴黎奧運港隊巡遊｜江旻憓支持者連走幾場　為睹風采　讚笑得靚

巴黎奧運港隊健兒今日（21日）舉行巴士巡遊，不少市民連走幾場追看運動員。有市民指最喜歡江旻憓，讚她「笑得靚」；亦有支持者說江旻憓傷了兩次十字韌帶仍能堅持，對江旻憓退役感到可惜。



在中環天星碼頭捧場的麥先生表示，今早從尖沙咀乘小輪追到中環，相信不少市民有同樣計劃。他說，自己每個運動員都會支持，「香港運動員表現咁出色，梗係嚟打吓氣、開心吓。」

麥先生又指，上一站「睇得一陣，唔係咁清楚」。而對比上屆奧運巡遊選擇在尖沙咀一帶進行，他認為沒有太大問題，因為不可能全程跟隨巴士，但看到運動員同樣開心。對於江旻憓早前宣布退役，他就認為是個人選擇，祝願她日後開心順利。

李先生就說，多看乒乓球和劍擊賽事，最喜歡江旻憓，又讚她「笑得靚」。他形容一眾運動員「好精神」，希望港隊日後可以「繼續攞金牌、繼續為港目光。」

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一眾運動員甚後到添馬公園，江汶憓與市民揮手、做心型手勢，市民離遠見到隨即歡呼，高呼「江汶憓」、「世一」。

朱先生今早8、9點就到添馬公園，指自己對大型體育賽事特別感興趣，今屆奧運由開幕觀至閉幕，所有香港賽事直播都有看。他指今日特別想見到江汶憓，見到她會說「你好叻！」，因為傷了兩次十字韌帶仍能堅持。他又表示對江退役感到可惜，「打過3次奧運才拿到這面金牌。」

12歲的黃小朋友今早11點前就到達添馬公園，他說以為會多人到塞滿道路，但來到人流沒想像中多，「我覺得佢哋應該趕咗去其他地去睇。」他表示自己也有游水，一星期兩次，今日希望見到何詩蓓，待會見到她會揮手和呼喚名字。被問到有否加入港隊的意願，他指游泳只是興趣，「純粹游下水放鬆。」