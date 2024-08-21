元朗盂蘭勝會導賞團講節日意義　少訊成員稱感受「傳統文化魅力」

元朗潮僑盂蘭勝會由今日（21日）起至23日籌辦盂蘭勝會，並邀請元朗區少年警訊會員參加導賞團，約有十多名成員參加。導賞員介紹場內的神袍棚、經師棚、天地父母棚等，最後參加者上香結束導賞。

蘇同學（左）說參加活動能直觀感受到「傳統文化魅力」。（鍾蒨宜攝）

蘇同學和陳同學為中二生及中學畢業生，分別加入少年警訊兩年和八年。他們指以往常參與少年警訊舉辦的歷奇活動，但文化活動則是初次。他們認為是次體驗新奇，蘇同學說能讓他們能直觀感受到「傳統文化魅力」。陳同學指，參加了今次導賞團、令她認識盂蘭勝會，以往只知道盂蘭節是「鬼節」，但如今了解到有「請神」的意義。

歐太和六歲兒子一同參與導賞。歐太稱是從少年警訊得知活動，希望讓兒子見識盂蘭勝會。但她說兒子太小，覺得活動稍悶。她又說，是經其他家長介紹才認識少年警訊，知道該組織會定期舉辦不同活動，希望兒子可以接觸多一些外界事物，可以更外向，因此上個月加入少訊成為會員。

元朗潮僑盂蘭勝會洪勝業總理盼更多年輕人能參與中國傳統節日。（鍾蒨宜攝）

元朗潮僑盂蘭勝會洪勝業總理稱，元朗盂蘭勝會舉辦第52年，多年來連繫社區。對於少年警訊成員的參加感到高興，期望社會有更多年輕人認識及參與中國傳統節日，傳承盂蘭勝會所代表的孝道、尊師重道、懷念先人的價值。

元朗潮僑盂蘭勝會由8月21日至8月23日於元朗市鎮公園足球場舉行，首兩日設有導賞團，最後一日則會進行派米。