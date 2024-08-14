盂蘭節｜設九龍城寨潮式打卡位　勝會「缺水」減三分一至18個

踏入農曆七月，盂蘭節將至，由香港潮屬社團總會主辦、第七屆「2024盂蘭文化節」，將於8月23日至25日在維園舉行。總會周二（13日）邀請傳媒及有關機構代表，舉辦穿越盂蘭夜活動，乘坐開篷巴士介紹九龍寨城盂蘭事歷史，及後到旺角潮僑盂蘭勝會進行快閃打卡及場地考察。



盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎松表示，盂蘭節多數都會被誤解是鬼的節日，他期望透過活動讓公眾了解盂蘭節背後儀式、意義，以創新方式讓公眾及尤其年輕一代認識盂蘭節，其中包括在維園重現九龍城寨潮式盂蘭打卡位。面對本港經濟差，疫情前有28個盂蘭勝會場地，今年只有剩約18個，減少三分一，當中有因經費問題停辦。



「2024盂蘭文化節」被列入香港盛事年表，由香港潮屬社團總會主辦、第七屆「2024盂蘭文化節」，將於8月23日至25日在維園舉行，總會亦舉辦數次盂蘭事巡迴快閃打卡；而潮人盂蘭勝會亦於每年農曆七月初一起在香港各區輪流舉行。總會周二（13日）邀請傳媒及有關機構代表，舉辦穿越盂蘭夜活動，介紹盂蘭節歷史。

盂蘭勝會委員會：今年設古風國朝服飾互動

盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎松致辭表示，導賞是盂蘭文化節的前奏，形容是一個「熱身賽」，望透過活動及介紹，將傳統節日以創新方式及乘著電影《九龍城寨之圍城》的熱潮，讓公眾及尤其年輕一代認識盂蘭節日。

他表示，每年都會舉行盂蘭文化節，並以潮流文化融入傳統文化，吸引公眾及年輕人了解文化，除了搶孤競賽，去年就有沉浸式體驗劇本，今年都有古風國朝服飾互動、工作坊等。

他也提到，希望透過活動讓公眾了解盂蘭節背後儀式、意義，釋除對「鬼節」的刻板印象，望強調節日是候親敬祖，慈悲眾生，除關愛有血緣親人外，亦會關顧無血緣眾生，是一種博愛包容的普世價值。

盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎松表示，盂蘭節多數都會被誤解是鬼的節日。（廖雁雄攝）

維園設九龍城寨潮式打卡位 冀吸引遊客參觀

是次導賞團途經九龍城東頭邨，他提到以前九龍寨城高峰時期八成都是潮州人，而當時盂蘭勝會大部分都是潮式活動；乘著近期《九龍城寨之圍城》電影熱潮，他表示，戲中可見有盂蘭勝會場景，但就未完全展示潮式盂蘭，「電影反映到部分，另一部分要睇到再真實性嘅，就要嚟維園睇我哋九龍寨城盂蘭呢個打卡。」屆時將展示當年潮式盂蘭勝會情況，包括圖片及擺設等元素，讓公眾了解更多。

隨疫情過去，總會亦大肆宣傳，望更多遊客可一同參與去認識中華傳統文化。

潮屬社團總會周二（13日）邀請傳媒及有關機構代表，舉辦穿越盂蘭夜活動。（廖雁雄攝）

「天神」將於維園與大家互動

導賞員由潮汕文化協進會會長方健恩以搶弧競賽裝扮介紹盂蘭文化，亦有四位大學劇社學生扮演天神，在巴士演小劇場及與在場人士玩小遊戲並送上小禮物。維園會有12位掌管示同願望的「天神」在場，與大家互動。

是日四位「天神」分別掌管智慧、命運、願望及愛情，他們皆表示以往對盂蘭文化都有感比較恐怖，尤其年輕人在此方面亦不太了解，「願望」天神認為「自己身為（年輕人）一份子」，望透過親身參與去了解更多真正的文化；「愛情」天神亦透過自身參與，「原來我哋一直都係誤會咗盂蘭節，同時希望促進文化嘅保育。」亦有感見到神功戲可為其構思劇目提供靈感。

導賞最終去到旺角潮僑盂蘭勝會進行快閃打卡，現場有劇團表演及超渡念經等活動，而盂蘭勝會一直都是盂蘭節傳統文化活動。

活動望撇除大家對盂蘭節的刻板印象，去了解傳統上盂蘭實際上是慶祝活動的日子，故維園當日公眾除了參與嘉年華，亦可如日本繪馬相類似概念去祈福，亦會依潮州文化教沖功夫茶、有潮人學堂學潮州話、亦會請師傅整抽紗公仔、食潮州果品及多個小遊戲等。

批評管制條例「硬梆梆」 與保育自相矛盾 倡設中央統籌中心

胡炎松表示，政府在保育工作上付出很多，惟舉辦傳統盂蘭勝會涉及多個政府部門，包括環保署、消防局、食環署、康文署等，「佢呢啲條例好多時唔係為傳統文化設計、去優化、去簡便，等呢啲文化容易操作。」他形容條例「硬梆梆」，與保育文化產生矛盾。

盂蘭勝會場地由疫情28個減至18個 欠公眾捐錢難舉行

面對本港經濟差，辦勝會也有影響，因勝會主要靠公眾捐錢舉行，他指疫情前有28個盂蘭勝會場地，今年只有剩約18個，當中有因經費問題停辦，他亦對此感失落，指支出及場地往往都成一大負擔，「除咗民間自發組織，政府喺背後支持都好重要。」

他期望政府應設立相關的中央統籌中心去保存及支持傳統文化，認為單靠非物質文化遺產辦事處推廣，對文化生存操作上仍有困難，而條例上也應有通融。