鬼節盂蘭節｜拜祭過食物能吃嗎？營養師揭1情況別吃1招減食安風險

華人習俗拜祭通常要準備供品，而清明、中元普渡拜祭總是要準備素菜、三牲等等食物。



不過，就有營養師提醒，拜祭用的素菜、三牲，除了自己製作以外，很多都是從傳統市場的攤位購回，且台灣戶外市溫高、擺放販賣時間較久、裸露於空氣，都是增加細菌污染滋生的風險。

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根據台灣《ETtoday新聞網》報導，台灣好食課營養師林世航表示，拜祭用的素菜、三牲，除了自己製作以外，很多都是從傳統市場的攤位購回，而傳統市場的製備衛生條件相對較差，且祭拜環境也常會引起細菌污染與滋生，不僅戶外溫度高，動輒超過35度的高溫、再加上祭拜時間起碼都有半小時以上，還有街邊路人行走、汽車行駛等等，都可能讓食物繼續被細菌污染，而祭拜完的食物，是否再次洗淨、快速進入冷藏或冷凍，或者再次加熱後趕快食用，都會影響食物是否會腐壞，甚至影響食安問題。

華人習俗拜祭通常要準備供品，而清明、中元普渡拜祭總是要準備素菜、三牲等等食物。（Paulo Evangelista/Unsplash）

那拜祭後的食物到底可不可以吃？

林世航分析，若是有包裝食品、飲品皆不受影響，不過要注意不要直射陽光即可，且插香時注意不要破壞包裝完整度；整顆水果不要撞傷就好。

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而三牲、素菜如果是在戶外，拜祭時間較長，建議就不要吃了。若不想浪費食物，就要評估製備過程是否乾淨，如果在衛生條件下製作，拜祭完也未有腐敗氣味，趕快於次餐吃掉。若距離次餐還有數小時狀況下，也不要放在室溫下，而是先進雪櫃後再取出復熱，可以減低細菌滋生的風險。

最後，林世航表示，人們拜祭機會眾多，供品除了包裝食品外，也很常用素菜、料理，再加上天氣十分炎熱，容易有細菌滋生問題，大家一定要注意。

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