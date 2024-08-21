Pokémon GO世界冠軍｜前領隊：對戰賽如捉棋遊戲　考驗玩家謀略

現年16歲、外號「蝦皮」的鄭業楷，早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此冠軍玩家。Pokémon GO的手機遊戲早年在香港掀起熱潮，其後推出「GO 對戰聯盟」的線上系統，讓全球玩家對戰。



Pokémon GO香港隊前領隊張樂行形容，Pokémon GO有如「捉棋遊戲」，每個玩家派出3寵物小精靈對戰，在3分鐘比賽中要做大約200個決定，參賽者須在短時間內作出思考策略，考驗玩家即時反應。進軍世界賽之路，更要過五關斬六將，他續指參加者須先出戰亞太區公開賽，去年亞太區有6個名額可出線，惟今年則銳減至2個，希望明年能夠增加名額。



16歲的鄭業楷（圖左）早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此賽事冠軍的玩家。

「贏就贏幾分，輸就輸10分」

《Pokémon GO》於2016年推出，玩家可透過AR在現實世界捕捉寵物小精靈。張樂行指，遊戲推出開首兩年沒有對戰模式，玩家僅可透過拋擲精靈球捕捉精靈；現時的對戰模式則與世界各地、實力相若的人配對比賽。他推算現時仍有數萬人玩《Pokémon GO》，但熱衷於參與對戰的人不多。張與其他對戰熱衷者於Telegram設有群組，當中活躍玩家有約200人。

他憶述，4年前官方排名戰取得3000分的人不多，因為對戰模式的賽制是「贏就贏幾分，輸就輸10分」，直至一天，他看到蝦皮在群組內張貼取得3700積分的相片，其後獲悉對方只是中學生，認為他甚有潛質，「我相信他未來可奪世界冠軍。」

亞太區出線名額銳減至2個 對戰賽考驗玩家策略

贏得世界冠軍有多難？張樂行解釋，參加世界賽前須先參加亞太區公開賽，玩家來自香港、馬來西亞、新加坡等地，去年亞太區有6個名額可出線世界賽，當中5人為香港代表；今年則銳減至2個名額，蝦皮則成為唯一的香港代表出線。張續說，同樣屬於亞太區的韓國和日本則是獨立隊伍，今年分別有4個和10多個名額出線。

他形容《Pokémon GO》有如「捉棋遊戲」，每個玩家派出3寵物小精靈對戰，在3分鐘比賽中要做大約200個決定，參賽者須在短時間內作出思考策略，考驗玩家即時反應。他舉例指，參賽者能預判對手發出什麼絕技，故須提前思考應付策略。再者，參賽者亦須熟悉小精靈的屬性，組出寵物小精靈隊伍，「如果3隻小精靈皆為火的屬性，對方只要派出一隻水系小精靈便能全軍覆沒。」

近年來精靈寶可夢推出的實境手遊《Pokémon Go》風靡全球，不少人為了抓捕遊戲內的寶可夢，會到街上各處去尋找神奇寶貝所在的位置。（《Pokemon GO》宣傳圖）

擊敗200名選手勇奪世界冠軍

蝦皮在全球約200個參賽者當中，勇奪世界冠軍。獲悉蝦皮奪冠後，張表示感動，「比賽有3日，頭兩天我都有看直播，他每贏一場我就哭，我都不知道為什麼」。比賽當天他卻沒有哭，但仍感開心，「終於出到世界冠軍，我等到這一天。」

張表示，當他們尋求贊助商時遭屢次奚落、全世界都不看好蝦皮，他慶幸自己有眼光，相信港隊會獲得世界冠軍。他強調今年蝦皮有兩名「幕後軍師」Aaron和阿峰出謀劃策，二人皆是去年港隊代表，實力與蝦皮相若；他相信將來尋找贊助的路會更順遂。