Pokemon GO｜16歲香港訓練員「蝦皮」奪世界冠軍！附決賽重溫

《Pokémon GO》世界賽「Pokémon World Championships 2024」剛在夏威夷檀香山大落幕，對於香港的《Pokémon GO》玩家來說不單只是喜愛的遊戲舉辦的世界賽那麼簡單，因為今年的冠軍由香港訓練員 16 歲的鄭業楷 （蝦皮/Yekai0904）奪得！成為世界第一精靈訓練員。



16 歲的世一訓練員

綽號「蝦皮」的香港訓練員鄭業楷，不要看他年紀輕輕，其實與小智一樣已累積了多個大賽經驗，更在 2022 年於 GBLA 網上戰得到世界冠軍。可是，在上年的《Pokémon GO》世界賽中，表現未如理想遺憾出局。

（圖片來源：X@PLDHnet）

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一年後捲土重來，在今年的《「Pokémon World Championships 2024」中，一路過關斬將，以全勝姿態在勝方賽殺入決賽，對戰來自荷蘭訓練員Inadequance，終於以局數 3-1，用「大舌頭」擊敗「騎拉帝納（起源形態）」奪得世界冠軍，並贏得二萬美元獎金。

不要以為能出席《Pokémon GO》世界賽只要玩得好就夠，參加比賽所需的旅費其實都得來不易。幸好 16 歲的「蝦皮」得本地《寵物小精靈》、《Pokémon GO》愛好者的支持，才能成功籌募旅費參賽，並獲得世界冠軍。