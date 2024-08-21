Pokémon GO港產世界冠軍｜前領隊透露找贊助遭奚落：憑咩要贊助你

手機遊戲《Pokémon GO》16歲香港玩家鄭業楷（外號「蝦皮」）早前在世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此冠軍玩家。他早前透露，在過往參賽過程中，曾遇到籌集旅費困難。前《Pokémon GO》香港隊領隊張樂行透露，本地《Pokémon GO》玩家在外出賽時，往往都遇到沒有旅費的情況，又提到以往為選手尋求贊助時，曾遭人奚落「憑咩要我贊助你」、「咁你攞左世界冠軍未」。



前《Pokémon GO》香港隊領隊張樂行今日（21日）在電台節目表示，這款遊戲要玩得好「超難」，形容與運動員差別不大，「要日練夜練、研究對手」，故十分佩服「蝦皮」的完美操作，對他完成不少玩家的兒時夢想十分感動。

張樂行承認，本地《Pokémon GO》玩家在外出賽時，往往都遇到沒有旅費情況，又透露以往曾有非官方世界賽在英國舉行，曾有5位本地玩家同分爭一個參賽名額，但最終因旅費問題，5人都放棄離港比賽。

他又提到過往民間都不願支持這款遊戲的玩家，過往他為選手尋求贊助時，經常被罵，遭人奚落「憑咩要我贊助你」、「咁你攞左世界冠軍未」，僅得數名熱心人士捐助，包括本地肝臟醫學權威黎青龍、郭大維。

電競總會創會會長楊全盛稱「高手在民間」 如何發掘值得關注

出席同一節目的中國香港電競總會創會會長楊全盛亦表示，本港電競往往「高手在民間」，但如何發掘、支持值得關注，又指現有機制無辦法資助非傳統運動的選手參賽，即使去年亞運有港隊代表奪得獎牌後有增加資助，但只限較「精英」比賽。

對比鄰近地區，他指，韓國政府早年大力推動電競，支持當地總會，文化部亦有出力拉攏企業資助，協助產業化發展，「未聽過有人（選手）要擔心旅費問題」。他期望， 總會可以與政府探討，資助更多總會認可電競賽事選手參賽。