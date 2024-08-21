巴黎奧運港隊巡遊｜交流學生：學調整心態 考慮做全職運動員

港隊於巴黎奧運取得兩金兩銅佳績，政府及港協暨奧委會今日舉行巴士巡遊，由沙田體院出發，以金鐘添馬公園為終點。完成個半小時巡遊後，一班港隊代表到附近餐廳與20至30個學生交流，分枱圍坐傾談。有田徑學生與兩劍擊手江旻憓及何瑋珩交流，她指親身見到二人「好開心」，學習到面對傷患時如何面對，又稱有考慮做一名全職運動員。



完成個半小時巡遊後，一班港隊代表到政總附近餐廳與20至30個學生交流。(歐嘉樂攝)

中五田徑跑手：學習運動員如何面對傷患 不在意別人眼光

升中五的Cheryl是田徑精英跑手，為100米記錄保持者。她表示與兩位劍擊手江汶憓及何瑋珩同枱，問了他們怎樣面對傷患、準備比賽等，學習到調整心態，「作為一個運動員，我都可以學習到如何面對傷患，例如積極一點、不要在意別人眼光。」

她又表示，除了田徑，亦有打排球、游泳，笑言今日聽完劍擊分享後會想當興趣嘗試。她指自己亦有考慮做一名全職運動員，認為「香港在這方面都畀好多支持」。她希望日後有更多時間鑽研技能，「踏上一個更大的舞台」。

劉同學指運動員分享早出晚歸的生活，而他自己要睡10個鐘才夠精神，覺得「做運動員一啲都唔容易」。(歐嘉樂攝)

運動員分享早出晚歸 喜愛越野跑同學卻步 稱因要瞓夠10個鐘

劉同學則與兩位球類運動員同枱，他表示「最主要係想見下佢哋，畀啲支持。」他指運動員分享了他們怎樣兼顧學習和運動，又說了日常作息都是「早出晚歸」，早上4點多就要外出訓練，凌晨約1點才回到家，同時要面對廣大市民，覺得「做運動員一啲都唔容易。」

他表示，最喜歡越野跑，目標是參與毅行。被問到日後會否朝運動方向，他指，自己需要睡10小時才夠精神，因此估計最多只會以越野跑為副業，又稱自己夢想職業是農夫，覺得運動能幫助他鍛煉體能。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊後到金鐘達添馬公園▼



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▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼

