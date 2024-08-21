醫管局赴馬來西亞辦招聘簡介會　招攬非本地培訓護士加入公營醫療

本港醫護人手短缺，醫管局代表團一連兩日（19及20日）在馬來西亞吉隆坡進行非本地培訓護士招聘活動，向當地護理界人士宣傳來港工作的最新途徑，希望吸引更多合資格的非本地培訓護士到本地公營醫療機構服務。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指反應正面，不少參加者有興趣來港發展。醫管局至今已接獲不少非本地培訓護士申請及查詢，局方正在處理，稍後會安排合資格申請者進行面試及其他後續安排。



醫院管理局在馬來西亞吉隆坡進行非本地培訓護士招聘活動。在招聘簡介會上，醫管局代表團向當地護士介紹本港公立醫院的工作環境及發展機遇。（政府新聞網）

醫管局表示，在香港駐雅加達經貿辦支持下，醫管局代表團在吉隆坡舉辦招聘簡介會與當地護士見面交流，衞生署代表亦透過線上形式參與，代表團向當地護士介紹在最新政策下，合資格的非本地培訓護士可透過不同途徑，免考執業試加入本港公營醫療機構工作。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，參加者的反應十分正面，不少參加者都有興趣來港發展，未來會到更多國家和地區舉辦招聘活動，盡力招攬更多非本地培訓護士來港，紓緩公立醫院的服務壓力。

醫院管理局在馬來西亞吉隆坡進行非本地培訓護士招聘活動。在招聘簡介會上，醫管局代表團向當地護士介紹本港公立醫院的工作環境及發展機遇。（政府新聞網）

在吉隆坡期間，醫院管理局代表團參觀了當地的醫療機構，並探討合作推展不同形式的護理人才交流計劃。（政府新聞網）

醫管局代表團亦參觀了吉隆坡的醫療機構，並在駐雅加達經貿辦的安排下與當地的大學護理系代表會面，了解當地護理教育及護士培訓的相關情況，探討合作推展不同形式的護理人才交流計劃等。

醫管局稱，已陸續就非本地培訓護士職位進行公開招聘，至今接獲不少申請和查詢，正在處理相關申請及查詢，稍後會安排合資格申請者進行面試及其他後續安排。