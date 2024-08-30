維新烏絲納米系列丨深深洗深深生　擺脫脫髮　洗髮生髮一支搞掂！

頭髮是印象分佔重的部分，一旦出現脫髮、頭髮稀薄等問題就大大扣分！想防脫救髮，但試用好多普通防脫產品又無效？其實普通防脫產品分子成分不夠細，無法深入毛囊，只會停留在頭皮表面，所以用幾多產品都無用！生髮界新登場「維新烏絲納米系列」，分子夠「細」可以深深洗深深生，喚醒沉睡中的毛囊，激增髮量！到底「維新烏絲納米系列」怎樣可以洗髮生髮一支搞掂呢？



生髮關鍵：能否深入毛囊？

突破性納米技術縮小分子 比毛囊細370倍*

生髮關鍵在於營養可不可以深入頭髮毛囊！不少防脫髮洗頭水因為分子太大，不能夠深入帶走毛嚢油脂污垢，導致甩頭髮，同時又吸收唔到營養，只停留喺表面，頭髮當然會繼續甩！

產品分子過大，只能飢留在頭皮表面，無法發揮作用，用幾多都無用。（圖片：Shutterstock）

「維新烏絲納米系列」使用納米技術，生髮營養分子細毛囊370倍*。由於分子夠細，能深入毛囊底層清洗污垢、油脂，同時生髮營養分子也能被毛囊完全被吸收，達至「深深洗」，再「深深生」，洗髮生髮一支就搞掂！

天然中草藥配方 5大育髮珍貴成分

護髮產品最忌化學成分多致敏感，氣味剌激，而「納米深深洗」為天然中草藥配方，含5大育髮珍貴成分，包括制首烏、女貞子、墨旱蓮、人參根、咖啡因。每次使用時洗頭按摩 2分鐘，營養深入髮根，促進頭髮生長不乾旱，重新長出強韌髮絲，特別適合頭油過盛、想預防脫髮、脫髮量多的人士。配合同一系列的「納米深深噴」，倍大生髮效能，每天早晚使用，噴在重點脫髮位置，高效改善掉髮，增厚髮量。

維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露特別適合想預防脫髮、脫髮量多的人士。（圖片：Shutterstock）

「維新烏絲納米系列」性價比高，超過90%用家使用「納米深深洗」和「納米深深噴」4星期後，發現頭髮濃密度增加¹；95%用家認同產品有效減少掉髮及激活頭髮再生²。「維新烏絲納米系列」，告別脫髮煩惱！

「納米深深洗」(維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露)

「納米深深噴」(維新烏絲納米激活生髮精華)

📍銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧

維新烏絲「納米深深洗」購買鏈結：

維特健靈網店: https://go.vitagreen.com/3ZikMAr

萬寧網店: https://go.vitagreen.com/3X49A7w

維新烏絲「納米深深噴」購買鏈結：

維特健靈網店: https://go.vitagreen.com/4g0i7kC

萬寧網店: https://go.vitagreen.com/4dZlUN8

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*毛囊與維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露的精華分子的大小比較

¹ 根據 NuanceTree Ltd. 2024年度維新烏絲納米激活生髮精華及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告, 測試用家同時使用精華及洗髮水產品4周後測試結果。

² 根據 NuanceTree Ltd. 2024年度維新烏絲納米激活生髮精華及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告, 測試用家同時使用精華及洗髮水產品8周後測試結果。