數碼通將停止澳門流動通訊服務　客戶餘下合約由澳門電訊接手

數碼通（00315） 周三（21日）向客戶發出通知，指經過周詳的商業考慮，將停止在澳門提供流動通訊服務。為使客戶的流動通訊服務不受影響，數碼通與澳門電訊（CTM）達成協議，客戶餘下合約期內的通訊服務將由澳門電訊繼續提供。



數碼通於網上發出告示，稱將停止在澳門提供流動通訊服務。（數碼通網頁截圖）

數碼通宣布將停止在澳門提供流動通訊服務。圖為澳門地標大三巴。（資料圖片）

澳門郵電局：密切監督過渡工作

澳門郵電局同日證實，收到數碼通澳門放棄4G牌照的申請，並且計劃在3G牌照期限屆滿後不再續期，郵電局將密切留意及監督整個過渡工作。

郵電局指出，數碼通表示已與澳門電訊（CTM）達成營運協作共識，將有序進行用戶的過渡工作。另一方面，數碼通亦承諾按照勞動關係法及僱傭合約處理員工之安排，並會與CTM協調向合適的現職員工提供就業機會，為電訊業界挽留人才。

數碼通表示，會透過短訊個別通知客戶相關安排，包括更換SIM卡的日期及其他詳情，預定更換SIM卡時段將由周四（22日）起至10月31日。