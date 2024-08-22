Pokémon GO世界冠軍｜前領隊撰文多謝黎青龍：個冠軍黎教授有份

現年16歲、外號「蝦皮」的鄭業楷，早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此冠軍玩家。Pokémon GO香港隊前領隊張樂行今早（22日）在社交平台分享，指去年獲同為Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽，團隊最後未有如願勝出，惟黎青龍並無怪責，還鼓勵他們繼續打，希望香港隊將來會贏。



張樂行指，因擔心黎青龍覺得香港隊是「伸手黨」，加上官方今屆有贊助，才無再找對方贊助，但今屆比賽期間，一直有與對方分享戰況。對今次「蝦皮」成為「世一」，他說黎青龍絕對有份成就，「喺我心目中，個冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培，畀我哋出去見識世面，唔會有今日嘅蝦皮。」



Pokémon GO香港隊前領隊張樂行（圖右）在社交平台分享，指去年獲同為Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍（圖左）贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。（English Lesson for Freedom Facebook）

現年16歲、外號「蝦皮」的鄭業楷，早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍後回港。（English Lesson for Freedom Facebook）

「蝦皮」鄭業楷在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為世一。Pokémon GO香港隊前領隊張樂行今日在社交平台提到，同為Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍去年贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。

他指，去年寫信予黎青龍，邀請對方為團隊成員贊助旅費，當時黎青龍表示只能贊助一萬元，後來才知道與對方要減薪有關，「我無諗過教授會畀咁大筆錢支持我哋呢班佢三唔識七嘅人。我不停講多謝。」

張樂行又說，黎青龍當時表示不擅長用電子支付，要待下班後到銀行轉帳，在當日5時許、即下班不久，他便收到「過數」。回憶當時的心境，他是這樣形容：「我係日日搵贊助都被人鬧、被人笑、被人無視。只有黎教授同另一位郭大維老闆向我哋投下信任一票。雪中送炭，我呢世都會記住。」

黎青龍在教書及診症以外，最愛就是玩Pokémon GO。（資料圖片/歐嘉樂攝）

後來香港團隊在日本的賽事沒有如願勝出，在小組出局，張樂行說，黎青龍無怪責，還鼓勵他們：「輸咗唔係咁大件事。繼續打，一定會考第一嘅！」還表示希望香港隊將來會贏。他及香港隊隊員為表謝意，在會場限定精品店「瘋狂咁掃咗成車禮物」予黎青龍，其中有隊員堅持自費購買的特別版「拉麵比卡超」。

Pokémon GO愛好者、港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍贊助一萬元讓鄭業楷團隊到日本參賽。 （資料圖片)

近年來精靈寶可夢推出的實境手遊《Pokémon Go》風靡全球，不少人為了抓捕遊戲內的寶可夢，會到街上各處去尋找神奇寶貝所在的位置。（《Pokemon GO》宣傳圖）

提到今屆沒有再找黎青龍贊助，張樂行指，是擔心對方覺得香港隊是「伸手黨」、「年年走去呃佢錢嘅騙子」，加上今年官方已經贊助「蝦皮」的機票及酒店，所以不想再用「人情牌」。

不過，他說每日也有跟黎青龍分享比賽戰況，對方也一直為團隊加油，到奪得世一，黎青龍「派咗好多個心心」予團隊。

他又提到，後來在電台節目，聽到黎青龍說今屆團隊無找他贊助有些失望，自言「我真係以小人之心，度君子之腹！」，他在文中也再度向黎青龍表達謝意，指對方有份成就今屆的「世一」，「喺我心目中，個冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培，畀我哋出去見識世面，唔會有今日嘅蝦皮。」

16歲的鄭業楷（圖左）早前在《Pokémon GO》世界賽中勇奪冠軍，成為香港史上首位贏得此賽事冠軍的玩家。