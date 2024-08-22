文員涉持續在巴士椅背寫煽動字句　被控違第23條　案9.19答辯

文員涉持續在不同巴士座位椅背寫上煽動意圖字句，早前被國安處以《維護國家安全條例》，控告他煽動及摧毀或損壞財產等5罪，案件今（22日）在西九龍法院再提訊，由於控辯雙方需時商討控罪，總裁判官蘇惠德把案押後至9月19日答辯，被告無保釋申請，繼續還柙。



被告鍾文傑，29歲，文員，被控三項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指他於2024年3月23，25，28日至4月21及27日期間，在香港出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為，即在公共巴士乘客座位椅背上寫上陳述和公開展示引起人們對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；及對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視等。

被告鍾文被控《維護國家安全法》下的煽動罪，在西九龍法院應訊。(資料圖片)

鍾另被控兩項摧毀或損壞財產，指其於2024年4月2及18日在香港，分別在兩輛公共巴士內，無合法辯解而摧毀或損壞屬於城巴有限公司的乘客座位椅背，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

立法會今年3月21日就《維護國家安全法》，即第23條立法後，煽動罪的最高刑罰由過往最高2至3年，增至最高可判囚7至10年。

案件編號：WKCC2786/ 2024