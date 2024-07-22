書展｜5書被下架　展商續賣《亂流》遊記　稱逐句睇都不覺有問題

書展參展商「藍藍的天」有5本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架。負責人伍自禎今早（22日）接受電台訪問，指他們堅持不下架《亂流》，因這只是一本遊記，並已「逐句睇」，看不出有問題，就算是表達感受也不涉及政治，而且每個人對事件的解釋可以不同，「我哋做出版，如果要顧及所有人不同嘅解釋，其實我哋呢個行業真係應該要倒閉。」



伍自禎在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋，《亂流》是區家麟在香港行山、綑邊的遊記，出版時已將之定位為旅遊書，與早前著作《潮池》、《他他巴》同類別，並已「逐句睇」，看不出有問題，堅持不下架《亂流》。

「如果要顧及所有人不同解釋，呢個行業真係要倒閉」

他補充，就算書中一兩句感受，也不涉及政治，當然每個人的解釋可以不同，但如要顧及所有人，出版業就要倒閉：「我哋做出版，如果要顧及所有人不同嘅解釋，其實我哋呢個行業真係應該要倒閉囉。」

質疑書展職員沒看過《亂流》 「針對個作者，而非本書」

他又表示，當日職員到場巡查要求下架書籍時，他曾問職員有沒有看過《亂流》，惟不獲正面回覆，他質疑職員針對作者：「即係你可能係針對個作者，而非本書喎，如果你都冇睇過本書。」

伍自禎被職員要求下架時，認為是針對作者：「即是你可能是針對個作者，而非本書喎，如果你都冇睇過本書。」（鄭子峰攝）

自己已定清晰界線 惟不明主辦標準：條線無可能清晰

伍自禎描述，書展前一日已有職員到場巡查，要求他下架兩本書，分別為區家麟及邵家臻所著。他問職員書籍有甚麼問題、是否犯法，職員卻無法明確指出涉及什麼條例，最後只說原因是敏感。到第三日傍晚，再有職員及總監到場要求，最後除了《亂流》下架了四本書。

被要求下架的五本書同時間在其他書店有售，沒有犯法，他不明白這些書為何在會展就不能賣，指自己已訂立清晰界線：「我只用一條標準，出面賣緊嘅書，如果沒問題、沒犯法、沒任何（執法）行動，我唔係應該帶得入來嗎?」他指自己用最簡單的界定方法，惟並非主辦的標準：「條線無可能清晰。」