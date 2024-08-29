視照顧聽障母為使命　DSE生發奮入大學　籲接納出身化作成長力量

聾人子女驟眼與健全人士無異，但相比一般孩子，肩負更重的負擔。他們除了面對成長的迷茫、學業壓力，更要幫助聽障父母面對日常遇到的困難。18歲的王皓文，自小與聽障媽媽相伴，為母親對外溝通打開一扇窗，解開日常煩憂。他視照顧母親為成長「使命」，亦成為發奮讀書的動力，於今年文憑試考獲7科26分，成功入讀中大地理與資源管理學，冀日後能成為社工、老師，回饋社會。他寄語同路人勿視出身為負擔，可轉化為一種正面的挑戰、成長的力量，亦盼社會能給予更多資源，幫助聾人子女成長。



王皓文認為，家庭是他正面看待的挑戰，媽媽的障礙更是令他和媽媽關係更親密、更懂得關心弱勢社群。（鍾蒨宜攝）

成母親對外溝通橋樑 兒時學懂自立 「仆親都係自己起返身」

王皓文的媽媽是聽障人士，父親是家庭經濟支柱，經常在外工作，他自小便陪伴媽媽應對生活日常難題。皓文指，媽媽配戴助聽器後，仍需要較大聲量、配合讀唇才能理解別人話語，所以有需要時，他會擔當媽媽對外溝通的橋樑。例如學校家長日，他會提醒老師提高聲量、放慢語速，讓媽媽能夠聆聽內容。最難捱的時光，要數疫情期間，人人戴上口罩，令皓文媽媽無法讀唇，別人說話時，也因一罩之隔，外圍環境的雜音，令她無法聽清，要靠兒子打字「傳譯」。

兩母子平日不論大小事，均以文字溝通，「一年都未必打一次電話」。日常瑣碎事，如在家中想找媽媽，皓文說，換作一般小朋友，只要大叫一聲，媽媽就會聽到，相反他「可能叫幾聲媽媽也未必聽到」。他憶述，曾試過在家中跌倒，「仆親都係自己起返身」，再摸著膝蓋告訴媽媽。

曾為出身感自卑 後來坦然接受 母聽障反拉近二人關係

皓文憶述，小時候曾為家庭背景而感到自卑，媽媽有時候聽不懂他的說話，他也會感到煩躁。這種負面想法，直到小學四年級時，已隨之而去。他說，年紀漸長後懂事，對媽媽有多一份了解，明白聽障非媽媽的錯，學會坦然接受。

換個角度，外人視為的身體缺失，皓文說，反而令母子關係更親密，「有時唔講都知對方諗咩」。他說，媽媽不擅說出關愛，卻會以行動表達——她煮得一手好菜，又時常帶他參加親子活動如蛋糕工作坊、去主題樂園遊玩，母子相處時光依然美滿。

成長階段好多嘢都唔係必然，包括有個幸福家庭，但我覺得係咁樣嘅家庭成長，反而係好事，唔係障礙、而係一種使命。 王皓文

皓文說，日常生活要和媽媽面對不同難關。（鍾蒨宜攝）

改善家庭生活水平、帶母到日本旅遊 成考入大學動力

改善母親生活、帶媽媽到日本旅遊，也成為皓文努力應考中學文憑試的動力。他說，小時候不愛讀書，「英文默書最低試過8分」，雙親對學業不施壓，媽媽唯一希望是他考入大學，於是他朝著目標進發，「讀得好佢會開心，但讀唔好都會支持同鼓勵我。」

最終他於文憑試7科考獲26分，順利獲中大地理與資源管理學取錄。修讀這一科，他說，因為喜歡探索世界，亦憶起兒時媽媽喜歡帶他四處走走。他說，家庭出身令自己更懂得關心弱勢，希望畢業後成為社工或老師，回饋社會。

他相信聾人子女在社會上不是一個小群體，盼社會能給予更多資源，助聾人子女成長，亦寄語同路人勿視自己的出身為負累，可以轉化為一種正面的挑戰，充實成長經歷、令人生更精彩。

「成長階段好多嘢都唔係必然，包括有個幸福家庭，但我覺得係咁樣嘅家庭成長，反而係好事，唔係障礙、而係一種使命。我更識得關心人、從唔同角度睇嘢，更加知道弱勢群體有幾辛苦、佢地需要咩幫助。」

DSE放榜日，皓文與李慧校長合照。（受訪者提供）

聾福會：聾人子女傾向遺傳聽障、語言發展遲緩等問題

香港聾人福利促進會一直跟進皓文個案有五年，聾福會輔導中心主任簡綺鑾女士表示，皓文的成功有賴聽障媽媽的積極，「身體力行、比普通家長走多很多步」 ，以行動表達關愛，例如她遇上無法幫助兒子的地方，如在學業、升學疑問，會主動尋求協助，獲得足夠支援。

簡綺鑾指，不少聾人子女在克服各種困難上未必如皓文般幸運。她認為，聾人作為新手爸媽面對更多挑戰，首當其衝是擔心子女有否遺傳聽力問題，因此需在成長的各個階段，仔細觀察有沒有異樣，但礙於聽力限制，有時亦需要親戚、社工幫忙觀察。

聾福會輔導中心社工伍天羽則補充，若家長兩人均為聽障人士，小孩缺少學習語言的語境，容易導致語言發展遲緩。另外，聽障家庭在管教上亦較難實現「埋身指導」。因此，社工介入聽障家庭尤為重要，補足家庭需要、給予意見及支援。

聾福會輔導中心社工伍天羽（左）指出政府並沒有針對聾人子女言語訓練的支援，認為他們有其需要。（鍾蒨宜攝）

聾人子女非SEN生 欠缺社會支援

香港聾人福利促進會於2018年起開始提供聾人子女輔導服務，至今支援過百聾人家庭。聾福會認為，社會上現時對聾人子女的支援並不足夠。伍天羽形容，聾人子女有「肉眼看不見的需要」，現時政府並沒有針對聾人子女言語訓練的支援，只針對援助特殊教育需要（SEN）的孩子，惟聾人子女不屬此類，但同樣有其需求。

除此之外，伍天羽指出，家庭背景令他們更需要同行者的支持和指導，若缺乏支援和對社區的連繫，聾人子女或對家庭背景感到羞愧，「可能會覺得自己爸爸媽媽好奇怪、唔想俾人知道，最終唔願接納自己的原生家庭同身分。」他認為，親朋戚友的幫助、主動尋求社福機構的支援，及與社區建立連繫，是聾人子女迎來正面未來的關鍵。

聾福會輔導中心主任簡綺鑾女士指出，皓文的成功有賴媽媽積極尋求協助。（鍾蒨宜攝）