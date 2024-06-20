華中首家「無聲咖啡店」開業　店內特殊設施助聽障員工與顧客交流

6月18日，Starbucks（星巴克）的「無聲咖啡店」在湖北武漢市開業，是Starbucks在華中地區開出的首家手語門店，也是其全國第18家手語門店。



《極目新聞》報道，該店的6名店員中有3人是聽障人士，Starbucks 將聽障的員工稱之為「天使夥伴」，在她們的圍裙上，會額外標注一排手語標識。

「天使夥伴」用手語說「謝謝」。（極目新聞）

店經理郭晨茜是位98後的女生，6年前開始在Starbucks兼職，大學畢業後成為全職員工。得知華中第一家手語咖啡門店即將開業後，她第一時間選擇加入。

為了更好地對接「天使夥伴」，去年8月她開始自學手語，包括上網觀看手語教學影片，邊看邊對鏡練習，又下載各種手語App學習。她還找到身邊的聽障人士交流，希望能盡快掌握更多的手語。

店經理郭晨茜（左二）與3位聽障員工交流溝通。（極目新聞）

郭晨茜表示，現時她基本可與「天使夥伴」無障礙交流，若遇到生澀的詞匯，她則會配合唇語，「她們大多是會讀唇語的」。

為了方便「天使夥伴」工作，門店都設有特殊設施，例如點單櫃檯設有一套特殊的點單系統，顧客正常說話時，語音識別系統會即時將聲音轉化為文字後在螢幕上顯示，方便「天使夥伴」確認訂單信息。

另外，點單台設有雙面點單屏，可以同步向顧客展示訂單詳情及客制化細節，避免出現溝通誤會。門店還配備帶有編號的菜單、手寫板等輔助工具，同時降低櫃檯高度，方便「天使夥伴」查看顧客唇語。

在「無聲咖啡店」開業當天，除了吸引一班聽障人士來喝咖啡，還有不少手語愛好者捧場，其中一位從上海遠道而來的朋友表示，希望「無聲咖啡店」能夠愈開愈多，「幫助殘障人士就業的同時，也能給我們手語愛好者群體，搭建更多交流的平台」。