聽障BB首次佩戴人工耳蝸 聽見媽媽喊「兒子」嚇哭 感人影片瘋傳
撰文：ETtoday
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遼寧瀋陽一個年幼的聽障嬰兒近日首次戴上了人工耳蝸，而這也是他第一次聽見外界清楚的聲音。
嬰兒的媽媽在一旁喊了聲「兒子」後，孩子被嚇哭了。
該段影片讓不少網友表示：「看哭了，歡迎寶寶來到有聲音的世界。」
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據《人民網》報道，近日，遼寧瀋陽，聽障嬰兒佩戴人工耳蝸，不安的父母試探性地叫了兩聲「兒子」，嬰兒第一次聽到聲音後，瞬間哭出聲，讓不少網友感動落淚。
影片中，嬰兒的父親緊抱著嬰兒，一旁嬰兒的母親嘗試喊了幾聲「兒子」。嬰兒先是睜大了雙眼，便直接哭了起來。嬰兒的父親瞬間紅了眼眶。
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該段影片引起網友熱議：
「第一次聽見聲音，嚇到了」
「祝寶貝平安健康，會越來越好的」
「之前他的世界裡是安靜的，極度的安靜」
「希望你的世界充滿愛的聲音」
「真的瞬間看哭了」
「心酸酸的，希望天下寶寶都能健康成長」
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