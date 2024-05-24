聽障BB首次佩戴人工耳蝸　聽見媽媽喊「兒子」嚇哭　感人影片瘋傳

遼寧瀋陽一個年幼的聽障嬰兒近日首次戴上了人工耳蝸，而這也是他第一次聽見外界清楚的聲音。



嬰兒的媽媽在一旁喊了聲「兒子」後，孩子被嚇哭了。

該段影片讓不少網友表示：「看哭了，歡迎寶寶來到有聲音的世界。」

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據《人民網》報道，近日，遼寧瀋陽，聽障嬰兒佩戴人工耳蝸，不安的父母試探性地叫了兩聲「兒子」，嬰兒第一次聽到聲音後，瞬間哭出聲，讓不少網友感動落淚。

影片中，嬰兒的父親緊抱著嬰兒，一旁嬰兒的母親嘗試喊了幾聲「兒子」。嬰兒先是睜大了雙眼，便直接哭了起來。嬰兒的父親瞬間紅了眼眶。

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該段影片引起網友熱議：

「第一次聽見聲音，嚇到了」

「祝寶貝平安健康，會越來越好的」

「之前他的世界裡是安靜的，極度的安靜」

「希望你的世界充滿愛的聲音」

「真的瞬間看哭了」

「心酸酸的，希望天下寶寶都能健康成長」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】