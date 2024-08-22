大坑西邨重建｜申恢復對拒遷居民訴訟被拒　平民屋宇將提上訴

大坑西邨正進行重建計劃，負責營運的香港平民屋宇有限公司民事控告67名拒絕遷出居民，但仍與其中13人和解不果，法庭建議平民屋宇續與住戶協商，平民屋宇要求恢復訴訟，區域法院今（22日）下判辭拒絕其申請。



平民屋宇晚上發聲指，不認同區域法院判決，法律團隊正在處理下一步行動，將會提出上訴，按司法程序釐清事實及法律觀點。



大坑西邨正進行重建計劃。（吳美松攝）

平民屋宇：99%的租戶接受方案並遷出

平民屋宇強調，大坑西新邨重建計劃及回遷安排上一直以人為本，與住戶保持溝通，並提供不同方式，為受影響的租戶提供適切的過渡安排，至今已經有超過99%的租戶接受方案並遷出。

平民屋宇指今次重建旨在提升租戶生活質素、提供比現時更多的資助房屋單位，改善社區環境和善用土地資源，為租戶、有置業需求的市民及社區締造三贏方案。

大坑西邨仍有約住戶拒絕遷出。（吳美松攝）

16個個案屬拒絕交回非法霸佔單位

平民屋宇指邨內餘下19個未交回的單位中，有3個住戶已遷出並將於短期內交回單位；其餘16個個案屬於拒絕交回的非法霸佔單位，其中有3個已獲體恤安置公屋、1個已獲過渡性房屋、2個「黑戶」、2個懷疑空置但仍拒絕交回單位。

法官判辭指，閱讀過居民的狀書，發現他們提供的抗辯理由，有大量文件證據支持，認為他們的理據，明顯是合理地可爭辯的，法庭不應因平屋稱要從速解決市民大眾的住屋需要而漠視被告的權益，此案的被告也是市民大眾，他們的權利須被合理維護。

大坑西邨申訴組成員不時在邨內開街站。（黃浩謙攝）

法官指出，大部分被告均是年紀老邁、教育水平不高的基層人士，本案爭議源於他們或喪失家園，關乎他們晚年的生活，雖然在聆訊後誰勝誰負仍是未知之數，但任何人也應該得到公平審訊的機會。