大坑西邨重建｜十多戶拒遷出　平民屋宇斥故意拖延　已啟收樓程序

大坑西原居民暨居民申訴組今午（26日）舉行居民大會，要求平民屋宇有限公司及市建局確實回遷權及安排後續租金津貼。平民屋宇晚上表示，截至上周五（24日），已收回98%單位，餘未遷出的30戶當中，有十多戶正準備搬進過渡性房屋或公屋；至於其餘人士屬違約佔用者，平民屋宇已啟動法律程序收回單位，亦會向這些人士追討法律費用及其他損失．並斥他們「企圖故意拖延重建計劃，令絕大部份接受重建並選擇回遷的居民不能如期回遷」。



▼ 大坑西原居民暨居民申訴組今午（26日）舉行居民大會▼



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將向拒遷出住戶追討法律費用及損失

平民屋宇指，現時已收回大坑西新邨1,600個住宅單位中的1,570個住宅單位(98%)，至於仍未搬離、且非準備搬進過渡性房屋或公屋的30戶居民，均為違約佔用者，當中有十多戶正準備搬進過渡性房屋或公屋。

平民屋宇批評仍拒遷離十多個住戶，「企圖故意拖延重建計劃，令絕大部份接受重建並選擇回遷的居民不能如期回遷」，已向這批居民啟動法律程序收回單位。平民屋宇指，部份個案已獲法庭判決，並將進入下一步收回單位的法律程序，將會向該等人士追討相關法律費用及其他因而造成的損失。

稱有信心800戶可如期在重建完成後搬回

平民屋宇重申，為讓重建工程按計劃展開，讓接受重建方案的約800戶可如期在重建完成後搬回大坑西新邨，重建工程將如期開展。而按現時進程，工程有信心可於5年內完成。平民屋宇稱，若重建工程受到不能預測因素延誤，將根據當時情況，以合理及靈活處理方式安排。

回遷居民不能在香港擁有住宅物業及享用公營房屋福利

對於有申訴組成員要求回遷毋須資產及入息審查，平民屋宇強調，《退租協議》已清楚表明居民在接受編配回遷租用單位前，須聲明沒有在香港擁有住宅物業及沒有正在享用公營房屋福利。公司又指，一直本著「以人為本」精神，以切實可行及合情合理方式，處理大坑西新邨重建的住戶退租及回遷安排，因此去年公布的回遷安排已經為租戶提供更大的彈性和寬免。