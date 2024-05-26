大坑西邨重建｜居民稱已申司法覆核　促公開市建局與平民屋宇協議

全港現存唯一私營租住資助屋邨大坑西邨即將清拆重建，今日下午（26日）大坑西原居民暨居民申訴組舉行居民大會，有未遷出及已遷出居民出席，要求平民屋宇有限公司及市建局確實回遷權及安排後續租金津貼。申訴組成員表示，已申請司法覆核，要求公開市區重建局與平民屋宇簽訂的合作備忘協議。



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質疑無法五年後安排邨民回遷

市區重建局於2021年與香港平民屋宇有限公司簽訂合作備忘協議，同意參與推動大坑西邨重建工作，擬換取重建後超過四分三土地面積，並由廉租屋邨土地用途改變為首置單位出售。

申訴組成員黃先生表示，平民屋宇及市建局於2022年2月向地政總署提交換地及批地申請，但仍未獲批准，質疑平民屋宇無法保證五年後可安排邨民回遷。他續指，前特首林鄭月娥曾宣布平民屋宇與市建局合作落實項目，先決條件是平民屋宇須妥善安置原有租戶，惟其代表律師回覆文件指從未向特首、行會、立法會承諾要妥善安置邨民。

批評重建協議欠透明度

黃先生表示，上周四與甘浩望神父向法律援助署申請了司法覆核，要求公開市區重建局於2021年與平民屋宇簽訂的合作備忘協議。他批評未有公開諮詢居民意見，難以判斷協議是否存在對居民不公平或不合理之處。

甘浩望神父表示，平民屋宇有責任安排居民住屋及賠償，而現時公司指還有百分之二的家庭未接受遷出安排，質疑為何不直接與那些居民開會商討，徹底解決問題。

居民稱退租協議設資產審查 限制居民回遷

申訴組成員曹小姐表示，原有1,236戶，經過平民屋宇篩選，最後只有675戶可領取租金津貼及回遷資格。她指出，居民如不簽退租協議，便受威脅會失去回遷權。她亦提及退租協議訂明須通過資產審查，令居民難以回遷；協議亦稱平民屋宇僅「參考」政府及房委會政策而訂立回遷條件，意味着可自行訂立比房委會更嚴厲條件，限制居民回遷。

她提及有一位獨居、患精神病的居民，在上周一起連續三日有平民屋宇人員在其家門掛了傳訊令，要求他6月初遷出單位，令其驚恐症發作得厲害，不敢踏出家門。雖然有社工向平民屋宇勸阻，但不獲理會，認為做法不人道。

將到平民屋宇請願 要求回遷毋須資產及入息審查

曹小姐表示，居民未來會到平民屋宇遞交請願信，要求為居民作妥善安置、回遷無須資產及入息審查、5年承諾期若不能重建完成及回遷，交代安置及租津的後續安排、以官方確認文件承諾回遷權、歸還原居民的平房屋業權等。另外，居民亦會到房屋局、地政署及市建局遞交請願信，要求監察平民屋宇作出妥善安置等。