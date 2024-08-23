盂蘭文化節一連三日維園舉行　麥美娟冀各同鄉社團續推廣傳統習俗

「2024盂蘭文化節」今日（23日）在維多利亞公園開幕，是自2015年起連續6年在維園舉辦。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示、希望各個同鄉社團日後繼續籌辦更多推廣傳統習俗的活動，大力弘揚中華文化，讓當中的核心價值得以世代相傳。有市民稱每年都有來參加，認為活動有助傳承盂蘭文化。



盂蘭文化節一連三日舉行，大會安排表演者穿上傳統服飾表演。（歐嘉樂攝）

有市民為展品打卡留念。（歐嘉樂攝）

本年度盂蘭文化節即日起至星期日（25日）上午10時至晚上8時在維園一號球場舉行，活動包括搶孤競賽、盂蘭文化導賞、紥作摺紙、及書寫體驗工作坊等，讓公眾從多方面了解盂蘭文化。

潮州市民每年到場參與 感嘆盂蘭文化式微

中午12時左右，場內人流疏落，參與活動的市民為數不多。有祖籍潮州的市民每年都會來參加盂蘭文化節。鄧先生說，每年都會到場回味潮汕文化，指自己最喜歡看戲劇表演。他認為文化節的活動有助傳承盂蘭文化，又感嘆盂蘭文化式微：「好似我啲仔女咁，講呢啲嘢（盂蘭節）佢哋唔識㗎。」他又認為今年文化節表演活動中，挑選的嘉賓會較往年好。

市民指活動有助了解盂蘭文化

另外，亦有市民趁空閒到場參加活動。羅小姐今早約九時許從牛頭角來維園，她是首次參加盂蘭文化節，本身不太了解這節日，認為文化節有助市民了解盂蘭文化，指：「尤其係我根本就唔知，但今日嚟到先有少少明白。」她認為活動有吸引力，且現場氣氛亦較想像中熱鬧：「我喺嗰邊行入嚟只不過係諗住睇吓，見到有咁多嘢食嘅咁咪坐入嚟聽吓（開幕式）。」

本年度盂蘭文化節活動除各類工作坊外，亦有不少潮汕美食攤位。（歐嘉樂攝）

麥美娟：期望各個社團繼續籌辦推廣傳統習俗活動

麥美娟致開幕辭時表示，香港的潮州人在盂蘭節舉辦盛會至今已有超過一百年歷史，隨着時代變遷，盂蘭盛會增添了本地元素。她指盂蘭文化節的各項活動一直以來都深受市民歡迎，全賴潮屬社團總會悉心籌劃。她希望各個同鄉社團日後繼續籌辦更多推廣傳統習俗的活動，大力弘揚中華文化，讓當中的核心價值得以世代相傳。