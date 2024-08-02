盂蘭文化節8.23起維園舉行　乘九龍城寨熱潮邀外國隊伍參與搶孤賽

被列入政府盛事年表的「2024盂蘭文化節」，將於8月23日至25日在維園舉行，設有多個工作坊，例如盂蘭紮作摺紙等，讓市民大眾了解盂蘭文化，同時踏入農曆七月，多區將舉辦盂蘭盛事巡迴快閃打卡。此外，電影《九龍城寨之圍城》掀起熱潮，總會將邀請東南亞的隊伍，參與九龍城寨孟蘭活動的「搶孤競賽」等。



香港潮屬社團總會公布，8月23日至25日舉行「2024盂蘭文化節」。（總會提供圖片）

在多區舉辦盂蘭盛事巡迴快閃打卡

今年踏入第七屆的「2024盂蘭文化節」，由香港潮屬社團總會主辦，將於8月23日至25日在維園舉行。為了讓市民及旅客了解盂蘭文化，屆時設有多個工作坊，包括盂蘭紮作摺紙、盂蘭粿品製作、手鈎花盂蘭文創、金榜題名書寫體驗、盂蘭茶文化等，另外並提供互動及科技體驗。

踏入農曆七月，除了盂蘭文化節外，總會在多區舉辦盂蘭盛事巡迴快閃打卡，分別有九龍城、油麻地、慈雲山等。打卡點包括功德神馬、收納盂蘭百願、呈金榜奏願景、盂蘭彩紮技藝展、抽紗公仔製作示範。

+ 11

盂蘭勝會潮劇較疫前減 總會憂文化傳承

盂蘭勝會保育工委員會主席胡炎松表示，疫情前的2019年共有28個盂蘭勝會安排潮劇演出，今年則僅餘20個，因此擔心盂蘭文化的推廣及傳承。他期望盂蘭團體能夠「堅持心中團火」，吸引年輕人及大眾參與。

總會今年為致力傳承孟蘭文化，並將新元素融入傳統，例如趁電影《九龍城寨之圍城》的熱潮，舉辦九龍城寨孟蘭活動，邀請東南亞的隊伍參與「搶孤競賽」比賽等。