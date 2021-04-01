觀塘重建｜巴士、小巴站搬入商場　小巴司機主導盂蘭文化瀕臨消失

撰文： 曾鳳婷 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-01 09:00

隨着觀塘重建計劃項目第四、五發展區即將開始，重建似乎已接近尾聲。一些圍繞街道而生的街頭小販和小店大多已搬遷或重新安置。整個重建計劃的最後一塊版圖──觀塘巴士站和小巴站也迎來搬遷，揭示觀塘固有的街道文化和社區面貌將會大改變。有社區人士大嘆可惜，認為搬遷站位等同以商場取代街道文化，該區圍繞紅色小巴背後的獨有盂蘭文化或會因而不復存在。

街道和交通原是觀塘的重心，不少店舖和街頭小販都依賴由巴士和小巴站所帶來的人流應運而生，衍生出觀塘獨有的街道文化。但隨着重建計劃最後一塊版圖「起動」，整個觀塘社區將迎來大改變，觀塘巴士站和小巴站明日（2日）由原址遷去市建局重建項目「凱匯」基座商場樓下，新巴士總站位於項目基座一樓，地面則是小巴總站。

街邊小販頓失交通人流

搬遷站位不只是交通規劃問題，也影響到兩批街頭小販，包括現時仍在裕民坊公園周邊經營的13檔街頭小販。facebook專頁「活在觀塘」版主袁智仁表示，13檔街頭小販至今仍未有安置方案，相信巴士站搬遷後會因人流減少而影響生意。

袁智仁認為小巴和巴士站搬遷後，小販和市集會因為失去以往位處交通樞紐旁的優勢，人流隨之銳減。（黃偉民攝）

袁智仁亦提到，因物華街臨時市場兩度搬遷，未來將被安置在新小巴站下層裕民市集的小販生意也會受到影響。他指曾暫時安置小販的同仁街市臨時市集位於舊小巴站旁，當時也有一定的人流，惟新的裕民市集位置不再是小巴站附近，市民需要特意走到下一層，才能前往市集。市集小販會因失去以往位處交通樞紐旁的優勢，人流隨之銳減。

人流驟減，小販能否靠加價維持收支平衡？袁智仁指，部分小販如工匠需要以低成本經營，才能維持生計，「換一個電池20蚊，佢哋（工匠）要點樣維皮？就係因為街道人流多，唔使交租，只需要畀牌費先做得住」，故他們必須要圍繞街道應運而生。他認為若他日把小販安置到商場中，小販恐怕未能負擔龐大租金，難以適從。

袁智仁認為若他日把小販安置到商場中，小販恐怕未能負擔龐大租金，難以適從。（黃偉民攝）

除了固有的街道文化受到影響外，觀塘舊社區的人情味也隨着搬遷而漸漸消失。袁智仁提到，觀塘有一家果汁小店，十多年來風雨不改，每天營業至凌晨兩點，店主為的只是想待熟客到來喝一杯果汁，「可能你會認為晚上12點仲有邊個會嚟買果汁，但其實會有，因為唔少人都係返完夜更，放工落車之後，就會去買杯果汁」。他指觀塘街坊多是基層人士，居住環境欠佳，或難以煲湯，故習慣下班後到店舖買一枝果汁來喝。店主亦會在休息時，事先打電話告知熟客，避免他們「摸門釘」，可見街坊情誼之深厚。

只剩下外殼的裕民坊

站位搬遷原來也連帶影響該區的獨有文化。袁智仁指，觀塘的小巴站不單是一種交通工具，而是蘊含觀塘的獨有文化，「盂蘭節係香港嘅非物質文化遺產，而觀塘嘅盂蘭節係由一個行業主導」。

在袁智仁眼中，觀塘的小巴站不單是一種交通工具，而是蘊含觀塘的獨有文化。（黃偉民攝）

「以往盂蘭節燒街衣、化寶、拜祭呢啲習俗，冇辦法係商場進行。」 facebook專頁「活在觀塘」版主袁智仁

現時除了青衣造船業外，觀塘便是唯一一區的盂蘭節是由行業主導，那就是小巴司機。紅色小巴在六、七十年掘起，當時正值最賺錢的年代。碰巧紅色小巴的經營權多數由潮州人把持，而潮州人非常重視盂蘭節。

現時觀塘紅色小巴站仍放有香爐，也有一些公共空間讓他們進行祭祀活動，他日搬進商場後，小巴站僅有的公共空間亦會隨之消失，「以往盂蘭節燒街衣、化寶、拜祭呢啲習俗，冇辦法係商場進行」。故他認為因重建而遷移小巴站，而令這些獨特的文化習俗消失，相當可惜。在他眼中，重建後的裕民坊只剩下外殼，沒有內在的靈魂。

現時觀塘紅色小巴站仍有香爐，也有一些公共空間讓他們進行祭祀活動。（黃偉民攝）

形容新站加設抽風裝置設計本末倒置

袁智仁同時對新站位的設計感到憂慮，他指舊車站是一個開放式設計，較少空氣流通問題，但新小巴站的設計與現時藍田交匯處設計類近，空氣流通方面不太理想。他認為市建局加設抽風裝置是本末倒置的設計，「因為空氣差，先要用抽風同冷氣裝置」，擔心觀塘新交通交匯處會與藍田交匯處一樣，引發嚴重的空氣污染問題 。

就小巴站的設計憂慮，市區重建局回覆指，未加設無扇葉通風裝置前，車站鮮風量已達到運輸處的標準，加設裝置後能令小巴站的空氣更流通。局方又提到，通風裝置能把周邊的風從頂部引入到小巴總站內，1分量的鮮風可達4至10倍風量，能減少站內攝氏1.5至2度的溫度。裝置亦能因應周邊風量而自動開關，節省能源。