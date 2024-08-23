豪宅劫案匪徒妻涉接贓　床櫃突有Gucci Chanel袋　被告堅稱無見到

豪宅「一號．西九龍」一名蘇姓女住戶遇劫，失逾1150萬元財物。其中一名劫匪的妻子，被指將蘇約3萬的名牌袋及皮草等贓物藏在其家中睡房，她否認接贓罪受審。女被告今（23日）在高院自辯，重申對劫案不知情，她認有上過丈夫為籌備劫案而租用的單位，但不知該單位與劫案有關，她到訪只為吸食冰毒。控方質疑，被告怎會未發現床上的置物格突多了三個分別為Gucci 、Chanel及YSL的名牌手袋，被告重申沒有看到。



女事主蘇美欣失物包括3手袋及皮草等

女被告李洋（案發時31歲，家庭主婦），被控一項處理贓物罪，指她於2020年12月17日，在九龍慈雲山毓華街慈康邨康秀樓某單位，知道或相信某些物品是贓物，而該等贓物是屬於蘇美欣的手袋，即3個手袋、1個電腦袋及1個毛皮大衣，但仍然不誠實地從事或協助另一人，或為另一人的利益，而將贓物保留、搬遷、處置、變現。

女被告李洋(左)否認接贜罪受審。(劉安琪攝)

控方指被告曾上用作監視的單位

控方案情指，2020年11月24日，被告丈夫聯同兩名男子在深水埗「一號．西九龍」某單位內盜走大批財物，之後部份贓物在被告家中發現。另據涉案閉路電視，被告在劫案發生前，曾多次前往丈夫租用的「一號．西九龍」單位及附近一間酒店的房間，控方指劫匪將該兩地用作監視行劫目標及籌備劫案。

辯稱到位只為吸毒

被告自辯時稱，她為取得香港身份證而嫁給丈夫陳少達，後來在陳影響下不時會吸食毒品。她在案發前和陳一同前往該「一號．西九龍」單位和房間，只為吸食冰毒。她以為該單位是陳朋友的家，對劫案不知情。她在警方上門搜查前，不知道有該些贓物在家。

丈夫放置物品時正熟睡

控方盤問時則指，被告聲稱被捕前一晚入睡時，丈夫尚未回家。該些贓物放於被告睡房床上的置物架中。控方質疑當晚若有人將贓物放到置物架上，必然會吵醒熟睡中的被告，被告表示：「不知道」。

控方質疑突有名牌袋怎會未發現

控方之後向被告展示，其中三個在被告家中檢獲的迷你名牌手袋，品牌分別為Gucci 、Chanel及YSL。控方質疑，該些手袋顯而易見，且均是看上去很昂貴的貨品（expensive-looking items），被告重申她沒有見過該些物品。

案件編號：HCCC45/2022