豪宅女戶主被劫逾千萬財物　劫匪妻涉藏事主手袋皮草　否認接贓

家庭主婦的丈夫，涉與另兩男搶劫「一號．西九龍」的豪宅單位，並劫取總值逾1150萬元財物。警方調查並到疑匪家中搜查時，發現家庭主婦的房間內，有被劫事主手袋、電腦袋及皮草大衣等3萬元財物，從而被控告她一項處理贓物罪。家庭主婦否認指控，案件今（21日）在高等法院開審。控方指，女被告的丈夫為干犯該次劫案，曾在案發豪宅附近租用單位作監視，被告曾到過該租用單位，認為她必然知道行劫計劃，及該些物品是贓物。



涉藏屬事主蘇美欣若3萬元財物

女被告李洋（案發時31歲，家庭主婦），被控於2020年12月17日，在九龍慈雲山毓華街慈康邨康秀樓某單位，知道或相信某些物品是贓物，即3個手袋、1個電腦袋及1個毛皮大衣，屬於事主蘇美欣所有，但仍然不誠實地從事或協助另一人將贓物保留、搬遷、處置或變現。

女被告李洋(左)否認接贜罪受審。(劉安琪攝)

警方到單位搜查時發現手袋等

控方案情指，被告及丈夫陳少達、家姑等同住於涉案慈雲山單位。至12月17日早上，警方進入涉案單位調查，在睡房發現涉案的3個手袋、1個電腦袋及1個毛皮大衣。

被告丈夫涉與2男搶劫

控方指，2020年11月24日，被告丈夫聯同兩名男子在深水埗「一號．西九龍」某單位內盜走大批財物。調查發現，劫匪案發時租用遇劫單位對面的一個單位，及附近一間酒店的房間，以監察遇劫單位內的情況。

被告曾到劫匪用以監察的單位

控方指，雖然被告並未參與行劫，但她事前曾前往上述兩個用作監察的單位，可見她必然知道行劫計劃及涉案物品為贓物。

同意案情指，相關閉路電視片段顯示被告事發前，曾前往監察單位及酒店。警方在被告家睡房搜出該些贓物，總值逾3萬元。

案件編號：HCCC45/2022