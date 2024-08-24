港鐵45年｜兒時與父乘首航「白頭」見報　鐵路迷帶舊報紙回味當年

港鐵復刻首代「白頭」列車，今日再現港鐵彩虹站與公眾見面，大批鐵路迷早上蜂擁而至「打卡」，迫爆車廂和大堂。資深鐵路迷羅同學大讚列車的橙黃色天花板和「波波扶手」，還原度之高，彷彿帶人乘坐時光機回到過去；於1979年曾見證「白頭」通車而獲見報的鐵路迷，帶同昔日報紙，回味與爸爸當年乘坐首航的時刻。



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鐵路迷心情雀躍坐列車 白頭今來回行駛觀塘綫

約中午十二時，列車從彩虹站開出，往調景嶺方向行駛。列車尚未開門之際，大批鐵路迷經已高呼「開門」，迫不及待進入車廂。在進入車廂後，鐵路迷高叫「白頭列車萬歲」，並模仿列車閉門提示音。當列車到達調景嶺站要下車時，鐵路迷在月台範圍目送白頭列車離開，又向它揮手說再見。白頭列車今日會在觀塘綫來回行駛，直至晚上7時。

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復刻初代列車 彷彿回到過去時代

憑唱出《屯馬開通真的很興奮》一曲而為人熟知的鐵路迷「羅同學」羅哲琛，早上約9時已抵達彩虹站。他指，「白頭」首航時已參觀過，自己居於附近，得知「白頭」再臨，決定再次前來。他表示，最喜歡列車的橙黃色天花板和「波波扶手」，「以前嘅車有，呢加又冇，有得睇返，就好似搭咗時光機去以前個時代咁。」

羅同學（中）與朋友一同參觀復刻列車，大讚列車上橙黃色天花板和「波波扶手」。（董素琛攝）

羅同學︰秩序較首航時好

曾指首航當日秩序欠佳的他認為，今日的秩序有改善，他表示：「個秩序今次的確好返啲，因為頭先我地行入架車上面，大家都係行入架車上面，比較少人跑。」排在較前段位置的他笑言，自己和朋友平排進入車廂，令位於後面的其他人難以跑向前面。

坐「白頭」首航時10歲 相隔45年重遊「舊車廂」

「白頭列車」於1979年通車，曾見報的鐵路迷，帶同當年的報紙重遊「舊車廂」。當年的張先生年僅10歲，與爸爸一同乘坐港鐵首航，機緣巧合下被當年的《成報》拍下，報紙其後被他一直保存至今。相隔多年再次見到白頭列車，勾起了張先生兒時的回憶，他又認為復刻列車外觀的還原度高。喜歡舊事物的他稱，始終鍾情舊式列車，指：「鐘意舊野嘅梗係鍾意以前嗰個啦，當然呢間個個都唔差嘅。」

排在頭位的鄭先生在登上車廂後心情十分興奮，更高歌一曲。（董素琛攝）

鐵路迷終見白頭到車 心情「真的很興奮」

排首位的鄭先生亦今早約九時到場排隊，他高舉顯示港鐵車頭的平板電腦在場等候。他指首航當日因工作原因未能到來乘坐，今日親身見到白頭列車，心情感到「真的很興奮」。他認為，整架復刻列車做得十分出色，會珍惜乘坐白頭的時刻。