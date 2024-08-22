港鐵45年｜首代「白頭列車」再現觀塘線　00後鐵路迷終見波波扶手

港鐵今（22日）安排45周年主題列車於下午2時在彩虹站出發，行駛至何文田站。大批「鐵路迷」一早已在彩虹站等候多時，期望率先見到1979年起投入服務的複刻版初代「白頭列車」。



有鐵路迷表示，最期待見到「波波扶手」，指曾從父母口中聽過，「由出世到呢加都未有機會見到」。



大批鐵路迷一早已在彩虹站等候多時，期望率先見到初代「白頭列車」。（盧翊銘攝）

鐵路迷滿懷興奮 享受車廂內的每一刻

港鐵安排「白頭列車」於下午1時50分停泊在彩虹站，再於2時開車。下午1時，大批鐵路迷已聚集在彩虹站月台等候列車到站。

有人為列車到站時間作倒數，鐵路迷聞聲吶喊和高歌；亦有人帶同鐵路模型在場等待，情緒高漲。當「白頭列車」到站時，歡呼聲絡繹不絕，鐵路迷高舉手機拍攝，並爭相進入車廂觀賞。

鐵路迷在「白頭列車」行駛時仍不斷歡呼並高歌，又用手機記錄低在車廂的每一刻。（盧翊銘攝）

進入車廂後，鐵路迷急不及待拿出手機拍攝四周環境，有人緊握「波波扶手」不放，亦有人把扶手當成玩具。

列車行駛途中，他們不斷高歌和歡呼、模仿到站提示，又在列車停站時高呼「快啲開車」。列車到站後，乘客不願離車，需職員指示離開。及後有鐵路迷仍目不轉睛看着列車，有人拿出手機錄影，人流一直等到列車完全離站方才散去。

有乘客表示十分期待見到初代列車，又指最期待見到車頭，認為這象徵着港鐵的開始。（盧翊銘攝）

鐵路迷：從父親口中得知「白頭列車」 今終可親眼見

「咁多年嚟我一直好期待『白頭』呢個出現，我爸爸成日同我講話白頭係一種好懷念嘅列車，好耐都冇搭過㗎喇。十幾年嚟嘅等待，我終於喺2024年8月22日呢一日等到我心目中好期待嘅『白頭』。」

馮先生高喊出對「白頭」列車的熱愛，他指父親因工作繁忙未能前來陪同乘坐。他打算搭到總站，直至「俾人趕落車為止」，務求在列車待上最長的時間。

乘客高先生指，最期待見到「波波扶手」。（盧翊銘攝）

最期待見到「波波扶手」、列車車頭

有從小到大都喜歡鐵路的乘客特意前來乘坐「白頭列車」。乘客高先生在列車到站前已和朋友在彩虹站等候，他指自己只從父母口中聽過「白頭列車」，但未曾親眼見過，因此心情興奮。

高先生說，最期待見到「波波扶手」；友人韋先生同樣表示喜歡地鐵，「愈搭愈多，就愈嚟越鍾意。」他表示十分期待見到初代列車，又指最期待見到車頭，認為這象徵着港鐵的開始。

高先生和韋先生對可以見到初代列車感到開心和期待。（董素琛攝）

港鐵安排「白頭」列車於下午1時50分停泊在彩虹站，再於2時開出。（盧翊銘攝）