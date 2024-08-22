港鐵45年｜第一代「白頭」列車重現　遊走市區線　周六停彩虹站

港鐵慶祝投入服務45周年，舉辦一系列宣傳活動。港鐵今日（22日）推出「復古」主題列車，復刻地鐵第一代「白頭」列車，車頭上印上港鐵標誌。「白頭」列車今日和周六（24日）會停彩虹站，供市民拍照，即日起至今年底會走市區綫，各位「鐵路迷」要碰碰運氣了。



「白頭」列車將於今（22日）下午約1時50分抵達彩虹站3號月台，並於下午2時正首航。市民可於本周六（24日）上午10時45分至中午12時到彩虹站月台參觀該列車，並「打卡」留念。列車亦會由即日起至本年底行走多條市區綫接載乘客，巡迴多區與乘客見面，惟暫未有行駛路線詳情。

「回憶」主題車廂 有「波波扶手」

第一、二、七、八卡車廂為「回憶」主題車廂。車廂內換上了經典「波波扶手」、橙黃色天花和懷舊照明系統，重現舊式車廂格調，勾起市民集體回憶。車廂內同時貼有多個有關第一代載客列車以至當時地鐵網絡的趣味小知識，考考乘客。

「連繫」主題車廂聯乘漫畫角色

而第三、四、五、六卡車廂則為「連繫」主題車廂。港鐵與本地著名漫畫家利志達聯乘合作，並得到已故漫畫家王司馬的兒子授權支持，重新演繹由已故漫畫家王司馬在七、八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，為車廂設計多款《牛仔》父子造型，展現鐵路在四十五年來的面貌演變，連繫古今。

「白頭」列車曾因翻新工程被取替

第一代載客列車由英國列車製造商「都城嘉慕」為當時的地下鐵路公司研發及製造，該型號列車因車頭為白色而被稱作「白頭」列車。然而，到了九十年代後期，地鐵公司陸續為第一代載客列車進行現代化翻新工程，把經典「白頭」列車換成現時銀灰色的M Train。