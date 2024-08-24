警隊港島總區率百名少訊訪海南省　認識國家航天發展　觀火箭發射

香港灣仔警區關注學生的全人發展與健康成長，於2024年5月19日推出了「關愛校園領袖訓練計劃」。計劃專為港島區具領袖潛質的學生設計，通過一系列活動、工作坊及講座，提升學生的領導才能及抗逆能力。近日，港島總區灣仔警區舉辦的「茁壯前行海南心晴之旅」受到海南省文昌市政府的邀請，帶百名來自香港不同學校的中學生前往海南省進行為期五天的交流學習。



交流團由港島總區指揮官郭嘉銓擔任團長，灣仔警區指揮官廖珈奇及關愛校園之星符文靜擔任執行團長，與百多位少年警訊會員到訪海南省。（警務處提供）

觀「長征七號」發射 見證祖國航天強大

關愛校園領袖計劃的領袖們在8月22日受文昌政府邀請，參觀文昌航天科普中心及文昌航天發射基地。學生們首先在航天科普中心了解國家航天發展史，觀賞天宮一號衛星及歷代火箭模型等展品。當晚8時25分，首次有香港少年警訊的會員們在海南文昌航天發射場控制中心近距離目睹「長征七號」火箭點火發射。

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學生稱感驕傲及光榮 心情激動

火箭發射時，紅紅火光從推進器噴出並照亮整個夜空，一眾學生領袖們均十分興奮及激動，紛紛拿出手機拍攝紀錄，直至火箭遠離眾人視線。

香港聖保祿學校的中六學生劉同學表示，見證火箭發射的震撼感讓她感到無比驕傲，國家的航天事業讓她倍感光榮，並提升了她的國民身份認同。

中國婦女會中學中三班的呂同學也表示，首次近距離觀賞火箭發射讓他心情激動，親身見證國家航天技術的進步，特別是火箭升空時發出的震撼聲響，讓他對國家的太空安全有了更深的理解。

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青年強則國家強 實踐青年發展藍圖

此次交流團由港島總區指揮官郭嘉銓擔任團長，灣仔警區指揮官廖珈奇及本計劃關愛校園之星符文靜擔任執行團長，更有香港海南社團總會常務副會長王祿興和立法會議員及行政會議成員陳克勤議員擔任榮譽團長。除了參觀文昌航天科普中心及發射基地外，團隊還參觀了博鰲亞洲論壇永久會址、南繁雜交水稻基地及中國（海南）南海博物館等等，並與文昌中學（共青團）的學生深入探討國家安全與國民身份認同等主題，分享如何應對困難與壓力。

交流團的目的是希望通過這次寶貴的機會，提升學生的領導才能及抗逆能力外，也能培養年青領袖對祖國的情懷，實踐習近平主席「把讀萬卷書與行萬里路結合起來」的號召和「青年興則國家興，青年強則國家強」的重要方針。