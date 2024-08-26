警隊學長計劃9.9招港生　有學員實習後棄高職「心繫警隊同社會」

警務處推出警隊學長計劃已20年，主要讓現職警務人員帶領學員，透過參與夏令營、訓練體驗營、暑假及冬季實習等活動，令學員對警隊有更多認識，吸引本地大學生畢業後投考警隊。這計劃6年前更擴展至招募海外和內地的香港大學生，至今累積超過5500名學員參加。



有參與該計劃(海外)學員盧樂施表示，經過在警察招募組，警察公共關係部社交媒體傳訊組的實習工作，加上曾任大學生輔警，令她發現自己「仍然心繫警隊同社會」，以至放下任職兩年的財富經理及信託策劃師工作，轉投警隊，亦希望「全方位說好警察故事」。



警務處自2004年起舉辦警隊學長計劃，至今累積超過5500名學員參加。（鄭子峰攝）

學長計劃開展20年 學員人數比初期有近25倍升幅

警務處自2004年起舉辦警隊學長計劃，透過現職警員帶領新學員，參與夏令營、訓練體驗營等活動，旨在吸引大學生畢業後投考警隊。計劃其後更擴展至招募海外和內地的香港大學生。

計劃開展迄今20年，累積參與學員已有超過5500人，現時共有781名學長帶領2246位學員，學員人數比開展初期有近25倍升幅。其中今屆冬季和夏季實習首次讓計劃（大專）學員參加人數，創下歷屆記錄，參與人數比去年上升12%。

人事部招聘組高級督察陳政𤋮說，這計劃對警隊招募人才發揮重要作用。截至今年8月13日，已有超過3300實習生投考警隊，當中776人成功獲聘，平均每5人就有1人成功投考見習督察，而投考警員則每3人就有1人獲聘。

人事部招聘組高級督察陳政𤋮說，計劃對警隊招募人才發揮重要作用。（鄭子峰攝）

曾任劍擊運動員具自律、團隊精神 與警員特質不謀而合

「加入警隊嘅種子，已經喺我大學生做輔警時埋下。」24歲的盧樂施是參與警隊學長計劃（海外）的其中一名學員，於澳洲墨爾本大學修畢犯罪心理和媒體與傳播學系，曾從事兩年財富經理和信託策劃師。她形容雖然「有少少成績」，曾獲獎及接受傳媒訪問，「但我內心仍然心繫警隊同社會，想搵一份更有挑戰性同意義嘅工作」，故不惜擱置正職工作，參加了警隊學長計劃實習。盧又說作為前劍擊運動員，運動員要具備的自律性、團隊精神及良好體能，與作為警務人員的特質不謀而合，「後來先知原來有好多師兄師姐都參加咗計劃。」

盧曾在警察招募組、警察公共關係部擔任實習生；參與計劃後，曾協助策劃夏令營和擔任大會司儀，並協助製作宣傳片等。她認為過去數年社會環境正在轉變，警務工作同樣改變，希望警隊增加工作透明度，「我哋工作係全方位說好警察故事，推廣警隊資訊同講真實內容。」

曾參與警隊學長計劃（海外）的盧樂施說：「加入警隊嘅種子，已經在我大學生做輔警時埋下。」（鄭子峰攝）

幼教老師睹虐兒後上報無果 見廣告決意報名：好似有盞明燈照住我

現年28歲、曾任職3年幼稚園老師的陳淑賢，因在職期間目睹懷疑受虐事件，向校方上報後無果，於是毅然再進修，希望投考警隊，「我反思自己到底有無其他方法，可以幫助有需要嘅人？」

直至一次，她在電影院看到警隊學長計劃的廣告，認為「好似有一盞明燈指引住我嘅方向，話畀我知唔可以錯過呢個計劃」，於是她報名參加。她在警察招募組工作當實習生，到不同地區協助招募和宣傳，亦曾參與拍攝和設計海報工作。她形容自己原本缺乏自信心，參與計劃後變得相信自己。

曾任職3年幼稚園老師的陳淑賢，因在職期間目睹懷疑受虐事件，向校方上報後無果，於是毅然再進修，希望投考警隊。（鄭子峰攝）

受警父啟發 樹大商科生參與5份警隊實習

仍在香港樹仁大學修讀商科的鄒曜徽，由大一開始參加學長計劃。他欲投身警隊的想法，是源於任職警察的父親，「我由細到大我的志願都係寫警察。」

雖然尚未畢業，但他已在不同部門參與5份實習計劃，當中三份在警察公共關係部處理影視和社交媒體等工作。鄒憶述去年見證警隊籌辦內地社交平台小紅書帳戶，形容「真係好興奮。」

現年22歲、畢業於暨南大學的洪兆鑫，原本修讀金融學士，但透過香港警察內地大學招募快線得悉計劃，便報名參加。他現於將軍澳警民關係組耆樂警訊當實習生，向樂齡人士宣傳防騙訊息，「我以前做事急於求成，但逐漸磨練耐性，學識保持冷靜同溝通。」

警隊學長計劃（香港）9.9開始招生

警方表示，新一屆警隊學長計劃（香港）將於9月9日開始招生，稍後將在社交平台公布消息。警方將於9至10月進入本地12所大學舉辦「警察大學招募快線」，向學生解說警隊工作。至於警隊學長計劃（內地和海外）是全年招生，警方將於今年10至12月到內地不同城市進行招募。