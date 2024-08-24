巴黎殘奧與王婷莛任開幕禮持旗手　陳浩源：希望留意我們背後故事

巴黎2024殘疾人奧運會下周三（28日）揭幕，殘奧港隊代表團今晚（24日）出發前往巴黎，代表團由69人組成，23位名運動員，將分別出戰射箭、羽毛球、乒乓、輪椅劍擊等八個項目。代表團團長梁禮賢宣布輪椅羽毛球代表陳浩源及乒乓代表王婷莛將擔任巴黎2024殘奧會開幕禮持旗手。

在上屆東京殘奧羽毛球WH2級摘銅的陳浩源在機場表示，他以自身故事勉勵殘疾人士嘗試參與運動，希望市民更多了解殘疾運動員︰「除了留意在場上為大家帶來精彩的比賽，希望大家可留意我們背後故事，因為我們每個故事都從挫敗中成長、由失敗變到成功、由平凡變到感動的香港故事。」



代表團8月24日宣布輪椅羽毛球代表陳浩源（右）及乒乓代表王婷莛（左）將擔任巴黎2024殘奧會開幕禮持旗手。（中國香港殘疾人奧委會提供）

楊潤雄：希望運動員好好享受這個國際舞台

殘奧港隊代表團今晚出發前往巴黎，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及文化體育及旅遊局首席助理秘書長（體育及康樂）聶繼恩有到機場為運動員打氣及送行。楊潤雄稱，今次有23位運動員可以代表香港參加這個比賽，反映我們一直以來在培育運動員的努力，各位運動員和背後團隊亦很努力，希望爭取好成績。楊潤雄希望運動員在接下來的日子好好享受這個國際舞台，與世界各地選手一起競爭、一起享受這個比賽，亦可以爭取好成績。

巴黎2024殘疾人奧運會8月28日揭幕，殘奧港隊代表團8月24日晚出發前往巴黎，代表團由69人組成，23位名運動員，將分別出戰射箭、羽毛球、乒乓、輪椅劍擊等八個項目。（中國香港殘疾人奧委會提供）

代表團公布，陳浩源及王婷莛擔任開幕禮持旗手。陳浩源稱作為殘疾運動員，可以成為殘奧持旗手，他與王婷莛都感到十分榮幸，兩人又代表23位運動員向廣大市民承諾，會盡最大能量好好完成今屆殘奧，希望為大家帶來一場又一場精彩比賽，與一個又一個美好回憶。

陳浩源上屆東京殘奧在羽毛球WH2級摘銅，他希望市民可以好好大力支持23位出戰巴黎殘奧的運動員，而除了留意在場上帶來精彩的比賽，亦希望大家可留意他們背後故事：「因為我們每個故事都從挫敗中成長、由失敗變到成功、由平凡變到感動的香港故事。」