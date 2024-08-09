巴黎殘奧8月28日揭幕香港23人參賽　余翠怡陳浩源談社交媒體影響

巴黎奧運將在周日（11日）閉幕，而巴黎殘疾人奧運會（殘奧）將在8月28日至9月8日上演，香港代表團共有23名運動員參賽，授旗禮今日（9日）在政府總部舉行。

由香港賽馬會提供的殘奧將金比起上屆也大幅「加碼」，增幅達87.5%，個人金牌將獲150萬港元獎金。

另外，香港殘疾羽毛球代表陳浩源和輪椅劍擊代表余翠怡，都談及社交媒體對運動員的影響。



巴黎殘奧將在8月28日開幕、9月8日閉幕，共有22個運動項目，進行12天賽事，共計有4400名運動員參賽，香港代表團則有23名運動員，參加羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑8個大項。港隊上屆一共取得2銀3銅，今屆再爭佳績。

巴黎殘奧香港代表團授旗禮。（梁鵬威攝）

另外，賽馬會的「優秀運動員獎勵計劃」對殘奧的獎金亦會增加，個人賽方面，金牌為150萬港元、銀牌75萬港元、銅牌37萬5000港元、第4名18萬7500港元、第5至8名也可獲93750港元。團體賽方面，金牌獎金為300萬港元、銀牌150萬港元、銅牌75萬港元、第4名37萬5000港元、第5至8名將獲18萬7500港元，金額約是奧運獎金的4分之1。

余翠怡第六次戰奧運 望巴黎大皇宮來好運

已是第六屆出戰殘奧的「輪椅劍后」余翠怡，生涯中在殘奧曾奪得7金3銀1銅，今屆會繼續參加5個項目，包括女子佩劍、花劍及重劍的A級個人賽，團體賽方面則會參加女花及女重賽事，她坦言雖然已不像以前般興奮，但近期一直留意港隊的奧運賽事，也覺開心，「感受完那種興奮，也感受到壓力了，因為輪到我們了，希望今屆自己的心態能再平穩一點。」

余翠怡（右二）和硬地滾球名將梁育榮（右三）將會第六次出戰殘奧，殘疾人羽毛球代表朱文佳（左二）則會繼東京後，第二次出戰奧運。（梁鵬威攝）

講到劍擊的比賽場地巴黎大皇宮，余翠怡回想指，2010年的輪椅劍擊世界錦標賽也是在巴黎大皇宮舉辦：「那一屆我們也有好成績，而且港隊今屆奧運在大皇宮也有好表現，我們也有少少迷信，希望能帶來好運。」她也強調，及時調整好心態也十分重要，「排名高的運動員也可以在第一圈便輸了，最重要是平常心。」

殘奧的輪椅劍擊將在9月3日展開，余翠怡指出臨近比賽會減少出席活動、也會暫時遠離社交媒體：「周邊支持是好事，但看得太多也會不禁想，自己是否真的做到？做不到是否會令支持自己的人失望？可能我會像張家朗般，出發時打少少卡，然後遠離社交媒體直到打完比賽為止。」

陳浩源指巴黎殘奧的氣氛，與在疫情中舉行的東京殘奧完全不一樣，會當自己是第一次參加。（梁鵬威攝）

陳浩源期望健康完成賽事：希望獲得跟上屆不同顏色的獎牌

陳浩源3年前在東京作生涯殘奧首戰，在殘疾羽毛球男子WH2單打獲得一面銅牌，近年常受傷患困擾的他坦言今屆最大目標是「健康完成」，以發揮出最佳水平，「上屆36歲時才參加東京奧運，拿到銅牌是有點遺憾，因為（疫情）大環境令準備不太充足。」

獎牌方面，他以首兩名為目標：「很不容易才擊敗韓國的勁敵（Kim Kyung Hoon）上到世界排名第二，當然想挑戰一號種子梶原大輝，他由上屆東奧到現在已125場不敗，但有太多關卡要過，今次都是逐場逐場打，仍希望拿到（跟上屆）不同顏色的獎牌。」

奧運期間，香港市民在社交媒體對奧運的討論相當熱烈，陳浩然坦言自己也曾遇過批評：「上屆拿銅牌，很多人認可，也有很多人不認可，有些人說，我是世界第二以衝金為目標，『最喜歡看到這種人輸』；或是說我是殘疾人士，憑什麼這麼有自信？但我真的想帶出一個訊息，自己的價值不在人哋把口、人哋支筆或網上留言……殘疾人士最喜歡用自己的身體告訴大家，不論你們說什麼，我們就是做得到。關注多了是好的，但也要留意不要聽太多外來評價。」

巴黎殘奧港隊參賽名單：

射箭：危家銓（ST級男子個人複合弓公開組）

田徑：任國芬（T36級女子100米、女子200米）

羽毛球：陳浩源（WH2級男單）、朱文佳（SH6級男單）

硬地滾球：龍子健（BC1級男子個人賽）、謝德樺（BC3級男子個人賽、混合雙人賽）、梁育榮（BC4級男子個人賽、混合雙人賽）、楊曉林（BC2級女子個人賽）、何宛淇（BC3級女子個人賽、混合雙人賽）、張沅（BC4級女子個人賽、混合雙人賽）

馬術：謝佩婷（Grade 1盛裝舞步個人賽—盛裝舞步個人自選動作賽）

游泳：

吳卓恩（S6/SB6/SM6 女子100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳）

陳睿琳（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張可盈（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張浚諾（S14 男子200米自由泳、混合4X100米自由泳接力）

鄧韋樂（S14/SM14 男子200米自由泳、男子100米背泳、男子200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

乒乓球：梁仲仁（TT11級男子單打）、吳玫薈（TT11級女子單打）、王婷莛（TT11級女子單打）

輪椅劍擊：

余翠怡（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

范佩珊（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

湯雅婷（B級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

鍾婉萍（B級 女子花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）