施政報告｜文創界批日夜都繽紛成效　倡開創「船遊香港」文旅航線

第二場《施政報告》地區諮詢會今日（25日）在旺角伊利沙伯中學舉行，有從事文創活動的代表直言十八區「日夜都繽紛」活動「搞得太多，成效都開始遞減」，建議政府在各區物色海濱，低成本讓私營機構舉辦有創意、具經濟效益的活動；同時建議善用維港發展「船遊香港」，例如開創由鯉魚門至尖沙咀的文旅航線，帶動不同地區的經濟發展。



行政長官李家超指，香港水上資源豐富，需要當區人士參與、一同設計路線，市民如有具特色的旅遊路線，可盡量提出意見。至於提供場地讓私營機構營運「日夜都繽紛」，他表明當局會多思考用新方法。



8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

文創界：日夜都繽紛「搞得太多，成效遞減」

在分組討論環節，來自文創活動界別的梁先生指，「日夜都繽紛」是好的活動，惟「搞得太多，成效都開始遞減」，社會上已有聲音希望由私人市場營運這類活動，政府資源則可以投放予民生活動上。

從事文創活動的梁先生指，日夜都繽紛活動「搞得太多，成效開始遞減」。（直播截圖）

梁先生建議，當局在18區找試點，例如一些海濱空間，低成本讓私營機構舉辦有創意、且具經濟效益的活動，除熟食以外，可以多些文創元素，由私營機構自負盈虧，當局可每月收集計劃書，揀選不同「搞手」舉辦活動，並要求他們要達到一些社會效益，例如免費讓基層團體、非牟利機構參與活動。

梁先生指，香港有很多碼頭、海濱，建議開辦新的文旅渡輪路線，由鯉魚門開始，到西灣河、觀塘、北角、啟德，以一個鋸齒型連接到中環、尖沙咀。（江麗盈攝）

倡「船遊香港」由鯉魚門遊到尖沙咀

梁先生又認為港府要善用海濱優勢，引述北京文創巴士旅遊路線的例子，建議當局利用維多利亞港發展「用船遊香港嘅旅行模式」，提供新的體驗。

他提到，香港有很多碼頭、海濱，大可由鯉魚門開始，到西灣河、觀塘、北角、啟德，以一個鋸齒型航線連接到中環、尖沙咀，「呢個可以開辦新嘅文旅渡輪路線，可以比我哋作為交通工具之餘，將遊客帶到唔到經濟區海濱，一來可以激活海濱人流，當區經濟發展都可以提振到。」

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超：旅遊要百花齊放 需當區人士一同設計路線

李家超回應指，旅遊要百花齊放，政府會搭台、以政策配合，但真正要做到百花齊放，其中香港水上資源豐富，也需要當區人士參與，一同設計路線，希望市民如有具特色的旅遊路線，可盡量提出意見。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

「日夜都繽紛」盼用新方法 「搞活人流」肯定是政策

至於市民提到的新方法，如提供場地找私營機構營運「日夜都繽紛」，李家超表明當局會多思考新方法。他在總結發言時也提到，「搞活人流」肯定是其政策，會考慮各種可應用在香港的方法。