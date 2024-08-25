施政報告｜李家超列舉七個來港品牌　證「洗牌期」公司註冊創新高

《施政報告》第二埸地區諮詢會今日（25日）在旺角伊利沙伯中學舉行，行政長官李家超會後表示，香港整體經濟勢頭料會持續，但目前處於「轉型期」、「洗牌期」，除了有商店結業亦有開業，更一口氣列舉7個來港發展的「過江龍」品牌，建議各行業找出創新方法經營，表明當府會盡量幫助有困難的行業。



對於商界提出重推百分百擔保貸款計劃，財政司司長陳茂波指，計劃現時有130多億元壞帳，若長期推行，要小心考慮，且當中或有道德風險考慮。



8月25日，行政長官李家超出席旺角的《施政報告》地區諮詢會後見記者。（羅國輝攝）

李家超：「洗牌期」有商店結業、開業 惟公司註冊創新高

李家超表示，幾日前美國聯儲局透露減息時機到，很多分析員認為今年9月開始減息，對香港亦是有利的消息，但目前香港經濟處於「轉型期」、「洗牌期」，市場會出現更替，形容有商店會結業、也有商店開業。

他引述公司註冊處統計數字，指香港成立公司數目創歷來新高，今年首半年註冊的本地公司總數達144萬間，平均每月增萬多間；投資推廣署招來的企業數字也較去年同期上升四成，帶來380億元投資、3500多個就業機會。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

李家超一口氣列舉7個海外品牌來港 盼行業創新

李家超一口氣朗讀多間今年來港的企業，「包括美國輕奢環保鞋履品牌VIVAIA嚟到香港開業，亦都有美國（法國）嘅鞋店好出名嘅HOKA，亦都喺香港開概念店，蘇格蘭威士忌Macallan公司亦喺中環開旗艦店，日本牛肉飲食店例如「山牛」都嚟香港，並都有拉麵嘅店嚟香港，甚至我睇報紙啦，台灣燒肉店，大阪串燒連鎖店等。」

他說舉例的目的是想說明過渡期內，每個行業都要找出創新方法，發揮自身優勢，但當然政府也盡量幫助有困難行業，在財政司司長陳茂波推動下，當局也與三大銀行會面，確認中小企信貸風險胃納措施未改，也會有多項措施配合其融資。

就中小企百分百擔保貸款計劃，財政司司長陳茂波指，計劃現時有130多億壞帳，若作為長期執行，要小心考慮，且當中或有道德風險考慮。（羅國輝攝）

重推百分百擔保貸款？陳茂波：涉道德風險需小心考慮

對於近日商界提出重推百分百擔保貸款計劃，財政司司長陳茂波指，計劃現時有130多億元壞帳，若作為長期執行，要小心考慮，且當中或有道德風險考慮。

當年這個百分百擔保計劃推出的時候是疫情突然來襲，是個非常時期的舉措。來到現在大概都出現了130多億的壞帳，所以作為一個措施長期執行，我們要小心考慮，裡面可能牽涉一些道德風險的考慮。 財政司司長陳茂波

陳茂波重申，政府有從多方面為中小企提供支持，除了協助資金周轉，也有措施助中小企推廣業務、及升級轉型，當局會適時檢討並作不同考慮。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

提到劏房問題，李家超指施政報告會交代處理劏房的做法。他說去年成立的解決劏房問題工作組上周已交報告，惟討論期間，他為小組提供了一些新想法，期望「唔係一個講緊目前解決咗劣質居住單位問題，而係長遠真真正正處理整個問題。」所以要求工作再研究，一個月內再交建議。